'Dershanelerin ruhsat yenileme zorunluluğu yok'

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın dershanelerin ruhsatının iptal edileceğini açıklamasının ardından ÖZ-DE-BİR Başkanı Faruk Köprülü, “Dershaneler her sene ruhsat ve sözleşme yenilemiyor. Sadece her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen miktarda harç yatırılır.” dedi.

Zaman gazetesinden Hasan Karalı'nın haberine göre, dershanelerin kapatılmasının sürekli gündeme getirilmesiyle bir eğitim sorunu oluşturulduğunu belirten dershane sahipleri ve eğitimciler, MEB’in ‘ruhsat yenilememe’ yetkisinin olmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın ‘ruhsatların bu yıl yenilenmeyeceği’ni açıklaması üzerine dershanelerin kapatılmasıyla ilgili tartışma yeniden alevlendi. Dershane sahipleri ve eğitimciler, Avcı’nın açıklamalarının aksine dershanelerin her yıl ruhsat yenileme zorunluluğu olmadığına dikkat çekti. Ruhsat yenilemeyerek dershaneleri kapatmaya çalışmanın hukuki anlamda mümkün olmadığını belirten eğitimciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) da böyle bir yetkisinin bulunmadığını vurguladı.

Kamuoyuna yanıltıcı bilgi verildiğini söyleyen Özel Dershaneler Birliği (ÖZ-DE-BİR) Başkanı Faruk Köprülü, “Dershaneler her sene ruhsat ve sözleşme yenilemiyor. Dershaneler açılırken MEB tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ruhsat verilir. Kurum faaliyete geçtiği andan itibaren bu ruhsat kullanılır. Sadece her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen miktarda harç yatırılır.” dedi. “Özel okullar eksi kapasiteyle çalışıyor. Dershanelerin özel okula dönüştürülmesi okulları da olumsuz etkiler.” diyen Köprülü, bu teklifin hayata geçirilmesinin de mümkün olmadığını ifade etti. Güven Dershane Sahipleri Derneği (Güvender) yetkilileri de ruhsat yenilemenin söz konusu olmadığını belirtti.

Özel okula dönüştürülme olumsuz etkiler

Dershane sahipleri ve eğitimciler, ‘kapatılma’ meselesinin sürekli gündeme getirilmesinin de bir eğitim sorunu haline geldiği uyarısında bulundu. Bu çerçevede, başta öğrenciler olmak üzere öğretmenler ve idareciler üzerinde tedirginlik oluşturduğuna dikkat çekildi. Eğitim sektörüne sürekli tedirginlik yaşatmanın doğru olmadığını kaydeden ÖZ-DE-BİR Başkanı Köprülü, “Yüz binden fazla çalışanın ne olacağı belli değil. Kapatma mevzuunu her seferinde gündeme getirmek eğitim sektörünü sıkıntıya sokuyor.” diye konuştu. Dershaneleri kapatma fikrinin hayata geçirilmesi için yasal düzenlemenin şart olduğuna vurgu yapan Köprülü, özel okullara dönüşme teklifinin de hayata geçme imkânı olmadığını ifade etti. Köprülü, “Özel okullar eksi kapasiteyle çalışıyor. Dershanelerin özel okula dönüştürülmesi özel okulları da olumsuz etkiler. Devletin yapacağı teşvik belli değil. Bazı dershaneler özel okula dönüşme çabasına girdi ve mağdur oldu. Mağduriyetler daha da artabilir.” dedi.

Güven Dershane Sahipleri Derneği (Güvender) yetkilileri de konuyla ilgili endişelerini dile getirdi. Yeni dershanelere ruhsat verilmeyebileceğini aktaran yetkililer, “Ancak mevcut dershanelerin ruhsat yenilemesi söz konusu değil. Dershaneler illa kapatılacaksa bunun için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.” ifadelerini kullandılar. Devletin sorunun kaynağını görmeden sonucu ortadan kaldırmaya çalıştığını kaydeden Türkiye Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da “Sorunun temeline inilmediği için dershane sistemi devam edecektir.” uyarısında bulundu. Özel Okullar Birliği Başkanı Cem Gülan da, dershanelerin özel okula dönüştürülmesi planını eleştirdi. Gülan, öğrenci başına bütün özel okullar için teşvik verilemezse özel okulların da kapanma tehlikesi yaşayacağına dikkat çekti.