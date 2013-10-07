Milli Eğitim Bakanı açıkladı; dershane ruhsatları yenilenmeyecek!

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı dershane tartışmasıyla ilgili olarak, “1 Ocak 2014’ten itibaren dershanelerin ruhsatları yenilenmeyecek. Dershaneler artık yasal olarak da Milli Eğitim sistemi içerisinde yer almayacak” dedi.

Uzun bir süredir kapanıp kapanmayacağı tartışma konusu olan dershanelerin durumuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı net tarih verdi.

İlker Akgüngör’ün Vatan’daki haberine göre, bir televizyon kanalına konuşan Bakan Avcı, 2014-2015 öğretim yılında MEB sistemi içinde dershanelerin olmayacağını belirtti:

“2014-2015 öğretim yılından itibaren dershane, Milli Eğitim sistemi içerisinde olmayacak. Şu anda MEB sistemi içinde. MEB’in ilgili yasasında dershaneler bir üst eğitim kurumuna hazırlamak üzere eğitim veren kurumlar olarak tanımlanıyor. Bu kalkacak. MEB sistemi içerisinde yasal olarak tanımlanmış dershane diye bir kurum olmayacak. Devam ederse biz tanımıyoruz. Bu piyasada MEB’in onaylamadığı, ruhsat vermediği ve denetlemediği kurumlara itibar edilmez. Yasal olarak MEB sistemi içinde olmalarını önleyen düzenlemeyi de yapacağız.”

Bakan Avcı dershanelerin ruhsatlarının Ocak 2014’ten itibaren yenilenmeyeceğini belirtti:

“Dershaneler Ocak ayından itibaren ruhsatlarını alıyorlar. Bu yıl Haziran’a kadar şu anda dershanelerde öğrenim gören öğrenciler devam ediyorlar. Geçtiğimiz Ocak ayında bu dershanelere izin verilmiş. Dolayısıyla onlar da haklı olarak Ocak’ta aldıkları ruhsatlara dayanarak öğrenci almışlar, öğretmenlerle sözleşme imzalamışlar, yer kiralamışlar. 2014 Ocak ayından itibaren ruhsat verilmeyecek. Yasadan da dershane tanımı çıkarılınca daha esnetilmiş, standartları biraz daha aşağı çekilmiş koşullarda özel okula dönüşmeleri için teşvik edilecekler.”

Bakan Avcı dershanelerin Milli Eğitim sistemi içerisinde ‘etüt merkezi’ adı altında faaliyet yürütmesine de izin vermeyeceklerini söyledi.

Özel okul olmak isteyene üç yıl süre

Özel okul olmayı kabul eden dershanelere 3 yıl süre verilecek. MEB bu kurumlara ilk 3 yıl yasal özel okul şartlarını tamamlayamasalar bile göz yumacak. Ancak 3 yılın sonunda tüm şartları tamamlaması istenecek. Bakan Nabi Avcı, “Dershaneler okul olsa o zaman hem devlet okullarındaki baskı bu alana kayacak hem de çocuklar aynı ücreti iki defa ödemeyecek. Ekstra ücret gerekmeyecek” diyerek, öğrencilerin dershane yerine özel okula yönleneceği mesajı verdi.

Yıllardır yapılan “kapatılacak” açıklamasının da dershanelere verilen bir mesaj olduğunu söyleyen Avcı, “Geçiş sürecinde esneklikler sağlanacak. Farazi söylüyorum, 100 metrekare bahçe şartı varsa 3 yıl için 70’e de razı olacağız ama 3 yıl sonra o şartı sağlaması beklenecek. Teşvik edeceğiz. Kapatacağız, yasada olmayacak. 2014-2015 eğitim sistemi içinde dershaneler olmayacak” dedi.