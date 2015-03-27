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Dershanelerin okula dönüştürülmesinin ardından şimdi de okullar dershaneye dönüşüyor

1 Eylül 2015’ten itibaren dershanelerin kapanacak ya da özel okula dönüşecek olması, liseleri hareketlendirdi

27 Mart 2015 10:59

Köklü devlet liselerine dereceyle giren öğrencilerin büyük kısmı, dershaneden okula dönüşecek liselere göçe hazırlanıyor. Kolejler de öğrenci kaybetmemek için dışarıdan hoca ya da temel lise olacak bir kurumla anlaşarak kendi okulunda YGS-LYS hazırlık sınıfları oluşturuyor.

Gönül Koca'nın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, dershane dönüşümünde sona yaklaşılırken okulların ‘üniversite hazırlık’ alternatifleri şöyle: 

1 - Dışarıdan hocalarla YGS-LYS hazırlık sınıfları: Birçok kolej, isim yapmış dershane öğretmenlerini kadrolarına alarak önümüzdeki yıl için YGS-LYS hazırlık sınıfı oluşturuyor. Bu modelle bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12. sınıf müfredatı uygulanacak bir yandan da üniversiteye hazırlık dersleri yapılacak. Bu yöntemde öğrenci okulunda kalacak, LYS-YGS öğretmenleri de okulda sadece bu alanda ders verecek.

2 - Temel liselerle anlaşmalı takviye kurslar: Sadece mevcut kolejler veya devlet liseleri alternatif arama çalışmaları yapmıyor. Temel lise olacak kurumlar da okulların kapısını çalarak, öğretmen kadrolarıyla üniversiteye hazırlıkta destek vermeyi teklif ediyor. Bu yöntemde öğrencinin kaydı eğitim aldığı okulda kalacak. Temel lise öğretmenleri, belirlenen günlerde koleje giderek üniversite sınavlarına hazırlık desteği verecek. Birçok özel okul bu tür anlaşmalar yapmaya başladı bile. 

3 - Kendi hocalarıyla hazırlık kursu: Öğretmenlerine güvenen bazı özel okullar ise sorunu kendi kadrolarıyla çözmeye çalışıyor. Bu okullarda hafta içi 3 gün müfredata yönelik ders, 2 gün de üniversiteye hazırlık amaçlı kurslar verilecek. Bazıları ise öğretmenlerine ek ders ücreti vererek, kursları hafta sonuna alacak.  

4 - Devlet lisesinde hafta sonu kurs: Maddi imkânları sınırlı ama yüksek puanlı köklü okullardan bir kısmı ise hafta sonu takviye kursları açacak. Örneğin Pertevniyal Anadolu Lisesi’nde 11. sınıflara yönelik hafta sonu kursları geçen hafta başladı. Cumartesi günleri 08.30-12.00 arasında öğrencilere matematik-geometri dersleri veriliyor. Önümüzdeki yıl kurs saatlerinin genişletilmesi planlanıyor. Takviye kursların ücreti Bakanlık tarafından ödeniyor. Velilerin desteğiyle de kurslara katılan öğrencilere ücretsiz kitap dağıtılıyor.  

Önemli devlet liselerinden İstanbul Erkek Lisesi ise bu yöntemi dışarıdan öğretmenlerle anlaşarak uygulamayı planlıyor. Nedeni ise okuldaki matematik, fizik, kimya gibi branş öğretmenlerinin Alman olması ve üniversiteye hazırlığa yönelik sistemi bilmiyor olmaları. 
 

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