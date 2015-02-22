Okula dönüşen dershanelerin fiyatları 3'e katladı

Dershaneler, hükümetin aldığı karar doğrultusunda 1 Eylül 205 tarihinden itibaren kapatılıyor, fiziki şartları uygun olanlar ise okula çevrilerek eğitim vermeye devam edecek. Temel Lise adı altında öğrenim verecek ve öğrencileri üniversite sınavına da hazırlayacak bu liselerin ücretleri ise dershanelerin üç katı oldu.

Ankara’da ortalama 5 bin TL olan üniversiteye hazırlık kursu ücreti, dershanenin “Temel Lise” olmasıyla üç katın üzerine çıktı. Lise son sınıf fiilen üniversite hazırlık sınıfına dönüşürken Temel lisenin son sınıfına kayıt fiyatları 16-25 bin TL arasına yükseldi.

Temel lise olmalarına izin verilmeyen ve “Eğitim Danışmanlık Bürosu” adıyla faaliyet göstermeye çalışan yerlere operasyon yapılıyor. Adana’da 25 büro operasyon yapılarak kapatıldı.

Sertaç Eş'in Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, öğretmenlere yeni sistemin sorunlarını şöyle sıraladı:

Devlet liseleri boşalıyor: Dershanelerin kapatılması nedeniyle üniversite hazırlık olanağını yitiren öğrenciler, önümüzdeki yıl okuyacakları 12. sınıf için bulundukları devlet okullarından hızla ayrılıyor. Anadolu ve düz liselerin son sınıfları boşalmaya başladı. Bazı liselerde öğrencilere ayrılmaması için öğretmenler baskı yapıyor. Lise son sınıfı üniversiteye hazırlık sınıfı olarak geçirmek isteyen öğrencilerin artması nedeniyle çok sayıda eski dershane, yeni temel lise son sınıf kontenjanını doldurdu.

Fiyatlar fırladı: Fiilen üniversiteye hazırlık sınıfına dönüşecek temel lise 12. sınıfların dershaneden tek farkı haftada birer saat din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce dersleri olacak. Onun dışında tüm müfredat aynı yürütülecek. Dersler akşam saatlerinde ya da hafta sonu yerine hafta içi yapılacak.

Öğretmenler de mağdur: Velilerin ardından uygulamanın diğer mağdurları devlet okullarında ve dershanelerde çalışan öğretmenler olacak. Devlet okullarının son sınıflarında ders veren öğretmenler yeterli öğrenciyi bulamayabilecek. Dershane öğretmenleri ise özel ders olanağından yoksun kalacak, verdikleri ders saatleri düşebilecek.

Eğitim büroları kapatılıyor: Koşulları karşılamadıkları için ya da temel lise olmalarına izin verilmeyen dershanelerin bir bölümü “Eğitim Danışmanlık Bürosu” adıyla faaliyetlerini sürdürmek istedi. Ancak bu ad altında dershanecilik yapılmasına izin vermeyen Milli Eğitim Bakanlığı’nın girişimiyle bu bürolara operasyon düzenleniyor.

Hedef: Düz lisenin yerine geçmek

Dershaneler 1 Eylül 2015 tarihinde kapatılacak. “Dershane’’ hizmetini Haziran ayında sonlandırmaları gereken bu kurumların yerini alacak “Temel Liseler’’ ise hem lise programını uygulayacak hem de öğrencilerini üniversite sınavına hazırlayacak.

Fen Bilimleri okul oluyor

Fen Bilimleri Dershanesi kurucusu Nazmi Arıkan, yasanın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesini beklediklerini belirterek, “Biz kurum olarak dershanecilik yapmak istiyoruz yasanın iptalini bekliyoruz. Ama sürecinde sonuna geldik. Binlerce öğretmenimiz var, çalışanlarımız var, bizden umut bekleyen öğrenciler var. Önümüzdeki günlerde biz de dönüşüm için başvuracağız’’ dedi.

Nazmi Arıkan, fiziksel olarak okul olmaya yatkın okulların dönüşüme alınacağını, olmayan bazı şubelerin de kapatılacağını söyledi.

Kültür Dershaneleri dönüşüyor

Kültür Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Ahmet Sait Yurtseven, 119 dershane şubesinin temel lise ve ortaokul olarak açılacağını söyledi. ‘’Temel Lise’’lerde 2018-2019 öğretim yılına kadar bahçe, havuz gibi bazı standartların aranmayacağına dikkat çeken Yurtseven’in verdiği bilgilere göre, “Düz Lise”nin yerine geçmeyi hedefleyen. Kültür Temel Liseleri’nin 9 ve 10. sınıf için yıllık ücreti 8 bin TL, 11 ve 12. sınıf ise 9 bin TL olacak.