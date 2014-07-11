Bolu'da cemaatin okul ve dershaneleri mühürlendi

Bolu Belediyesi, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen bir anaokulu, bir dershane ve bir koleje ait iki okulu ruhsatsız ve projeye aykırı oldukları gerekçesiyle mühürledi.

Bolu Belediyesi ilk kez yapılan bir uygulamayla eğitim kurumlarının önüne binanın neden mühürlendiğini belirten tabela astı. Bolu Belediye Başkanı AKP’li Alaaddin Yılmaz ruhsatsız binaları denetlemek zorunda olduklarını, cemaate yönelik bir girişim olmadığını söyledi.

DHA’da yer alan habere göre, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dün Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi üzerinde bulunan ve 7 yıldır hizmet veren Özel Bolu Fatih Yumurcak Dünyası Anaokulu'nu mühürledi. Bolu Belediyesi'nin anaokuluna kiraladığı kendisine ait binanın yola bakan kısmına 'Bu bina projeye aykırı imalat yapılması nedeniyle belediyemizce mühürlenmiştir. Belediye sosyal hizmet alanı olarak Bolu halkına hizmet etmeye devam edecektir' yazılı tabela asıldı. Ekipler daha sonra aynı mahallede Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinde 15 yıldır faaliyet gösteren Anafen Dershanesi'ni mühürledi. Ekipler dershanenin caddeye bakan bölümüne binanın ruhsatsız olduğunu belirten tabela koydular. TEM Otoyolu Paşaköy turnikeleri girişinde bulunan ve geçen yıl eğitim öğretime açılan 16 derslikli Fatih Koleji ile D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde bulunan aynı koleje ait bina da projeye aykırı imalatlar olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Bir günde cemaate yakınlığıyla bilinen dört eğitim kurumunun mühürlenmesi şaşkınlık yarattı.

Cemaate yakın eğitim kurumlarının mühürlenmesi gibi bir çalışmanın içerisinde olamayacaklarını belirten Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Belediyeler devlet kuruluşlarıdır. Ruhsatsız binaları Ahmet'e ya da Mehmet'e ait diye bakmadan denetlemek ve ona göre işlem yapmak durumundayız. Eğer ruhsatsız binalara izin verirsek suç işlemiş oluruz. Dershane deprem şartlarında yapılmış prefabrik bir binadır. Bolu'da depremden sonra yapılan prefabrik binaları adım adım yıkıyoruz. Gülen cemaatine yönelik bir girişimmiş gibi algılanırsa bu yanlış olur. Sadece zoraki olarak oraya doğru çekmek olarak algılanır" dedi.

Yılmaz, gazetecilerin "Gülen cemaatine yönelik 4 eğitim kurumunun mühürlenmesi tesadüf mü?" şeklindeki sorusunu ise, "İlla tesadüf oluşturmak için hiç kimse bir gayret içerisinde değil. Her kim şehirde yaşıyorsa, her kimin şehirde bir binası varsa belediyenin ruhsat şartlarına göre o binanın olması lazım. O şartlara uygun değilse uygun hale gelmesi lazım" diye yanıtladı.

Binaların mühürlendiğine ilişkin ilk kez bir tabela uygulamasının yapıldığının hatırlatılması üzerine Başkan Yılmaz, tabelalardan ve nerelerin mühürlendiğinden haberinin olmadığını iddia etti. Okul yetkilileri ise belediyenin binaları mühürlemesiyle ilgili açıklamada bulunmadılar.