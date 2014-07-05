Dershane yönetmeliği yürürlükte

Hükümet - Gülen cemaati kavgasının en önemli unsurları arasında yer alan dershanelerin kapatılması sürecinde bir adım daha atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasını Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, yönetmelikle birlikte dershaneler özel öğretim kurumu olmaktan çıkarıldı. Dershaneler 2018-2019 öğretim sezonuna kadar temel liseye dönüştürülecek. Yeni yönetmelikte bu ifade "Dönüşüm programına alınan kurumların kurucuları tarafından açılan ve faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam eden ortaöğretim özel okullar" olarak tanımlandı.

Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim - öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdürecek okulların, 1 Eylül 2015'e kadar kurum açma izniyle işyeri açma ve çalışma ruhsatını almış olmaları gerekecek. Dönüşüme girecek dershanelerin mevcut ruhsatları iptal edilecek.

Takviye kursu açılabilecek

Kurslarda ortaöğretime veya üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde eğitim verilemeyecek. Okullar takviye kursları açabilecek ama bunlar haftalık ders saatleri dışında ya da cumartesi günleri olmak zorunda.

Etüt merkezlerinde en az yüzde 50'si sosyal, kültürel, sanatsal veya sportif alanlarda eğitim verilmesi şartı getiriliyor. Dönüşüm programıyla kurum kontenjanlarına da sıkı denetim getiriliyor. Dönüşüm kapsamında açılan ortaokullarla temel liselerin her sınıf düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı toplam kontenjanın yüzde 30'unu geçemeyecek. Okuldaki toplam öğrenci sayısı da kurum kontenjanından fazla olamayacak.

Kursiyer kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden yapılacak.

Dönüşümün şartları

Dönüşümün de şartları var. Dershaneler için 'Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı' oluşturulacak. Dönüşüm programına alınan kurumların kurucu veya kurucu temsilcilerinden başvuru esnasında gerçek dışı bilgi ve belge sunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak. Bu kurumlar dönüşüm programından çıkartılacak.

Özel öğretim kurumlarına, Türkçe ad verilmesi zorunlu. Yabancı ve milletlerarası okullar hariç diğer kurumlara ülke, millet, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemeyecek.

Başka dil ve lehçelerde eğitime izin

Yönetmelik başka dil ve lehçelere izin veriyor. Yönetmelik “Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde eğitim ve öğretim yapılabilir. Farklı dil ve lehçelerde okutulacak dersler bakanlıkça belirlenir” diyor.

Kurumların mali yapısına da denetlemeler geliyor. Eğitim ücreti kurum adına açılan ve bakanlığa veya valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılacak. Özel öğretim kurumları tarafından öğrenci ve kursiyerden alınan öğrenim ücretleri MEBBİS’e işlenecek.