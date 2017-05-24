Dershanelere KHK'yla getirilen "tek ders" kısıtlaması sorun yarattı!

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) özel öğretim kurslarına getirilen tek bir bilim grubunda faaliyet gösterme zorunluluğunun bazı sorunlar yarattığı belirtildi. Veliler, tek dersten faaliyet duyurusu yapan dershanelere ilgi göstermezken özel öğretim kurumları her ders için ayrı bina kiralama, başka kurumlarla ortak binada faaliyet gösterme gibi çözüm arayışı içinde. Özel öğretim kurslarının "tek ders" görüntüsü altında kaçak olarak farklı derslerde de faaliyet göstermesi söz konusu.

Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay'ın haberine göre, okullardaki eğitimin yetersizliği nedeniyle dershanelere mecbur bırakılan öğrenciler, şimdi de özel öğretim kurslarının tek bir bilim grubunda faaliyet gösterecek olmaları nedeniyle ne yapacaklarını bilemez durumda. Veli, çocuğunun tek dersten değil tüm derslerden sınava hazırlanmasını bekliyor, tek dersten faaliyet duyurusu yapan kurumlara ilgi göstermiyor.

Kurumlar, her ders için ayrı bina kiralama, başka kurumlarla ortak binada faaliyet gösterme gibi çözüm arayışı içinde. Bir bölümünün ise “tek ders’’ görüntüsü altında kaçak olarak farklı derslerde de faaliyet göstermesi söz konusu. Bir binada tek dersten fazla ders verecek kurumlara ağır cezalar getirilse de velilerin birden çok ders vereceği sözünde bulunan kurumlara karşı çok dikkatli olması gerekiyor.

Sadece bir ders!

Özel öğretim kursları, “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’’ kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren sadece bir bilim grubunda devam edebilecek. Yani bir kursta örneğin sadece matematik dersi verilecek. Tek ders, bağımsız girişi olan binada açılabilecek. Birden fazla ders verilmesi halinde kurum kapatmaya kadar cezalar uygulanacak.

Örneğin matematik ruhsatı alan bir kurum başka bir ders de verirse asgari ücretin 5 katı ceza verecek. İkinci kez yakalandığında 20 katı, 3. kez de 50 katı ceza uygulanacak. Ayrıca kapatma kararı da alınabilecek.

Tek ders olmaz

Fen Bilimleri Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan, tek dersle devam etmenin mümkün olmadığını, ilden ile hatta ilçeden ilçeye farklı uygulamalarla çözüm bulmaya çalıştıklarını anlattı. Arıkan, “Örneğin Kadıköy’de, Kırklareli’nde dört farklı bina kiraladık, hepsinde farklı derslerin kursları verilecek ama Beşiktaş’ta kiralık bina yok. Öbür dersleri nasıl açacağız bilmiyoruz. Hazirandan itibaren bina olmaması halinde 4-5 dershane olarak binaları ortak kullanacağız, kurumlar bir araya geleceğiz. Öğrenci tek ders için gelmez, her dersi alacak diye kayıt oluyorlar’’’ dedi.

Kapatsalar daha iyiydi

Bir özel öğretim kursu yöneticisi de, “Bu bana okul dışı eğitim kurumlarına faaliyet izni vermemenin yasal kılıfı gibi geliyor. Böyle yapacaklarına bizi temelli kapatsalar daha iyiydi. Tek dersten faaliyet göstereceğiz dedik, veli kayıt yaptırmadı, bir ders için para vermek istemiyorlar. Diğer dersleri ne yapacaklar? Bir ders sorunu çözmüyor ki. Önümüzdeki dönem dersanelerin bir bölümü kaçak olarak birçok dersi verecek, yakalanana kadar böyle devam edecekler diye tahmin ediyorum. Her kurum farklı bina kiralayamaz’’ diye konuştu.

Belediyeler kurs açacak

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin özel öğretim kursları dışında iki seçenekleri daha bulunuyor. Okulların çoğunda öğrencilere ders desteği vermek amacıyla kurslar açılıyor.

Ayrıca 678 sayılı kanun hükmünde kararname ile belediyeler de ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için ücretsiz kurslar açabilecek. Belediyeler tarafından açılacak kurslar, ders yılı içerisinde hafta içi ve cumartesi günleri 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bir derslikte en çok 24 öğrenci eğitim alacak. Belediyeler sundukları hizmet karşılığında öğrencinlerden ücret isteyemeyecek, verilen yayınlar da ücretsiz olacak.

İzmir’deki pek çok ilçe belediyesinin kurs açma hazırlıklarını tamamladığı, İstanbul’daki bazı belediyelerin de kurs faaliyetine başlama hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

"Kaçak ders veren çok"

Faruk Köprülü / Özel Öğretim Kurumları Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı:

‘’Kaçak faaliyeti ikiye ayırmamız lazım. Birincisi tamamen izinsiz kaçak faaliyet gösterenler, ikincisi ise yasal izin haricinde daha fazla sayıda ders veren kurumlar. MEB daha önce kaçak ders veren kurumlarla ilgili çok fazla yaptırım uygulayamıyordu. Şimdi bununla ilgili yasal düzenleme de yapıldı. Artık bu kurumlara, kapatmaya kadar varan cezalar veriliyor. İnanıyorum ki Bakanlık bundan sonra kaçak faaliyet yapan kurumlarla ilgili çok sıkı denetim yapacak. Bu yüzden de velilere kaçak kurumlara para verilmemesi yönünde sık sık uyarı yapılıyor. Biz de duyuyoruz. Çok sayıda büro tipi kaçak ders veren yerler açıldı. Bunlara yaptırım uygulanacaktır. Veli ve öğrencilerden bir dersten fazla takviye almak için talep olduğu doğru ama şimdilik durum böyle gidecek gibi görünüyor. Takviye isteyen öğrencinin birden fazla kurumda ders almaktan başka şansı yok.’’