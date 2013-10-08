'Öğrenciler 2014 Haziran ayının sonuna kadar dershanelere devam edebilecekler'

2014 Ocak'tan itibaren dershanelere ruhsat vermeyeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dershanelerde eğitim alan çocukların eğitimlerine 2014 ders yılı sonuna kadar devam edebileceklerini söyledi.

Avcı ayrıca, 28 Şubat sürecinde görevine son verilen öğretmenlerden 350'sinin göreve dönmek için Bakanlığa başvurduğunu bildirdi.

Nabi Avcı, “1 Ocak 2014’ten itibaren dershanelerin ruhsatları yenilenmeyecek. Dershaneler artık yasal olarak da Milli Eğitim sistemi içerisinde yer almayacak” sözlerine açıklık getirdi. Avcı, ''Ocakta kapattık çocuklar dışarı diye, böyle bir şey yok. Dershanelerde eğitim almakta olan çocuklar dönemin sonuna kadar, 2014 Haziran ayının sonuna kadar kurslarına devam edecekler" şeklinde konuştu.

Bugün Zaman gazetesinin manşetinde "Dershanelerin ruhsat yenileme zorunluluğu yok" başlığıyla yayınlanan haberde ise, ÖZ-DE-BİR Başkanı Faruk Köprülü'nün, “Dershaneler her sene ruhsat ve sözleşme yenilemiyor. Sadece her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen miktarda harç yatırılır.” ifadelerine yer verilmişti. Ayrıca Aynı haberde Köprülü'nün, "Dershanelerin özel okula dönüştürülmesi özel okulları da olumsuz etkiler. Devletin yapacağı teşvik belli değil. Bazı dershaneler özel okula dönüşme çabasına girdi ve mağdur oldu" açıklamarı da yer almıştı.

Dersaneler özel okula dönüşebilir

Dershanelerin yüzde 20'sinin mevcut koşullarda özel okula dönüşme kabiliyeti var. Geri kalanlar ekstra desteklerle özel okula dönüşebilecek gibi gözüküyor. Dershanelerin yüzde 70'i özel okula dönüşmek istiyor. Özel okula dönüşenlere devlet burslu öğrenci gönderecek. Bunun için kanunla düzenleme yapılacak."

Avcı, dershanelerin özel okula dönüşmesi için özel okul kriterlerinin, geçiş süreci için bir süreliğine hafifletilmesini ve özel okula dönüşecek dershaneler için kredi kolaylığı sağlanmasını planladıklarını bildirdi.

Avcı, okullarda andımızın okunmasına son verilmesiyle ilgili, "Bugünün dünyasında artık söyleyenler de söyletenler de neyi niçin söylediklerini çok düşünmez hale gelmişti. Günün şartlarına uydurulmuş oldu" dedi.