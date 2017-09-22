Dershane ücretleri "mücbir sebep"ten iade edilmek zorunda

İstanbul, 22 Eylül (DHA) - TEOG’un kaldırılması tartışılırken, çocuklarını TEOG sınavı için kursa yazdıran öğrenci velilerinin kurstan vazgeçmeleri halinde ödemiş oldukları ücretleri, ‘mücbir sebep’ten ötürü geri alabilecekleri, Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği tarafından açıklandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği (TÜHASAVDER) Başkanı Avukat Ahmet Salgut, DHA’ya yaptığı açıklamada ortaya çıkan durumun hukukta “Mücbir Sebep” olarak sayılan hallerden olduğunu belirterek, “Kurs kaydı yaptırmış olan öğrenci velileri dilerlerse kursla yaptığı sözleşmeden dönebilir ve vermiş oldukları ücretleri geri isteyebilir. Bu durumda Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Ücretlerin İadesi” başlıklı maddesine göre, öğrencinin sadece devam ettiği kurs süresinin ücretini ödeyerek kalan bedeli geri alabilirler.” dedi.

TEOG\'un kaldırılma zamanlamasının isabetli bir karar olmadığına işaret eden Salgut, \"TEOG madem 2017-18 eğitim öğretiminde uygulanmayacaktı, bu kararın geçen yıl en geç Mayıs ayında yani okullar kapanmadan alınması gerekirdi ki velilerin de hukuki güvenliği korunsun ve ona göre de ertesi yıl için kararlarını ona göre verebilsin. Karar geçen sezon eğitim bitmeden alınsaydı, şu anda olduğu gibi, TEOG’un kaldırılması nedeniyle çocuğunu kurstan almak isteyen velinin, \'Ödediğim parayı geri alabilir miyim\' endişesi olmazdı. Ama maalesef böyle olmadı ve 2016-17 eğitim sezonunun bitmesi ile birlikte; hatta bazı veliler erken kayıt avantajı ile indirim kazanmak için okul bitmeden TEOG hazırlık kurslarına kaydını yaptırdı. TEOG kurslarının geneli de 2017-18 eğitim yılı açılmadan önce dersleri vermeye başladı ve dersler hala devam ediyor. Ama çocuğu kurstan almak isteyen velinin kafasında şu soru var, \'TEOG’un kaldırılması nedeniyle çocuğumu kurstan alsam acaba paramı geri alabilir miyim ya da ne kadarını alabilirim?’ Bu sorunun cevabı için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine bakmalıyız. Bu yönetmeliğe göre kendi isteğiyle kurstan ayrılan öğrenci veya kursiyerler, kurs süresi saat olarak belirlenen dershanelerde, ders gördüğü saatlerin ücreti ile toplam kurs bedelinin yüzde onunu, öğretim ücretini yıllık olarak belirleyen dershanelerde ise öğrenim gördüğü günlerin ücreti ve toplam kurs bedelinin yüzde onunu ödemek zorundadır. Ama bu hususlar velinin kendi isteğiyle, keyfi olarak sözleşmeden döndüğü durumlarda geçerlidir. TEOG\'un kaldırılması ise velinin sorumlu tutulamayacağı, tamamen kendisinin kontrolü dışında oluşan bir durumdur. Hatta sınavın kalkması ile sınava hazırlık kursunun da bir anlamı kalmadığından yani sözleşmenin yerine getirilme yükümlülüğü de ortadan kalktığından borçlar hukukundaki ifanın imkânsızlığından da bahsedilebilir. Bu nedenle TEOG\'un kaldırılması velinin kendi isteği ve kontrolü dışında gerçekleştiği için kurstan ayrılmak isteyen öğrencilerden sadece görülen ders saati veya kursa gidilen gün kadar ücretin alınıp, başkaca bir kesinti yapılmadan geri kalan ücretin iade edilmesi gerekmektedir.\'\' dedi.