T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Dershane ücretleri "mücbir sebep"ten iade edilmek zorunda

İstanbul, 22 Eylül (DHA) - TEOG’un kaldırılması tartışılırken, çocuklarını TEOG sınavı için kursa yazdıran öğrenci velilerinin kurstan vazgeçmeleri halinde ödemiş oldukları ücretleri, ‘mücbir sebep’ten ötürü geri alabilecekleri, Tüketicilerin Haklarını Sa

22 Eylül 2017 13:53

İstanbul, 22 Eylül (DHA) - TEOG’un kaldırılması tartışılırken, çocuklarını TEOG sınavı için kursa yazdıran öğrenci velilerinin kurstan vazgeçmeleri halinde ödemiş oldukları ücretleri, ‘mücbir sebep’ten ötürü geri alabilecekleri, Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği tarafından açıklandı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği (TÜHASAVDER) Başkanı Avukat Ahmet Salgut, DHA’ya yaptığı açıklamada ortaya çıkan durumun hukukta “Mücbir Sebep” olarak sayılan hallerden olduğunu belirterek, “Kurs kaydı yaptırmış olan öğrenci velileri dilerlerse kursla yaptığı sözleşmeden dönebilir ve vermiş oldukları ücretleri geri isteyebilir. Bu durumda Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Ücretlerin İadesi” başlıklı maddesine göre, öğrencinin sadece devam ettiği kurs süresinin ücretini ödeyerek kalan bedeli geri alabilirler.” dedi.
TEOG\'un kaldırılma zamanlamasının isabetli bir karar olmadığına işaret eden Salgut, \"TEOG madem 2017-18 eğitim öğretiminde uygulanmayacaktı, bu kararın geçen yıl en geç Mayıs ayında yani okullar kapanmadan alınması gerekirdi ki velilerin de hukuki güvenliği korunsun ve ona göre de ertesi yıl için kararlarını ona göre verebilsin. Karar geçen sezon eğitim bitmeden alınsaydı, şu anda olduğu gibi, TEOG’un kaldırılması nedeniyle çocuğunu kurstan almak isteyen velinin, \'Ödediğim parayı geri alabilir miyim\' endişesi olmazdı. Ama maalesef böyle olmadı ve 2016-17 eğitim sezonunun bitmesi ile birlikte; hatta bazı veliler erken kayıt avantajı ile indirim kazanmak için okul bitmeden TEOG hazırlık kurslarına kaydını yaptırdı. TEOG kurslarının geneli de 2017-18 eğitim yılı açılmadan önce dersleri vermeye başladı ve dersler hala devam ediyor. Ama çocuğu kurstan almak isteyen velinin kafasında şu soru var, \'TEOG’un kaldırılması nedeniyle çocuğumu kurstan alsam acaba paramı geri alabilir miyim ya da ne kadarını alabilirim?’ Bu sorunun cevabı için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine bakmalıyız. Bu yönetmeliğe göre kendi isteğiyle kurstan ayrılan öğrenci veya kursiyerler, kurs süresi saat olarak belirlenen dershanelerde, ders gördüğü saatlerin ücreti ile toplam kurs bedelinin yüzde onunu, öğretim ücretini yıllık olarak belirleyen dershanelerde ise öğrenim gördüğü günlerin ücreti ve toplam kurs bedelinin yüzde onunu ödemek zorundadır. Ama bu hususlar velinin kendi isteğiyle, keyfi olarak sözleşmeden döndüğü durumlarda geçerlidir. TEOG\'un kaldırılması ise velinin sorumlu tutulamayacağı, tamamen kendisinin kontrolü dışında oluşan bir durumdur. Hatta sınavın kalkması ile sınava hazırlık kursunun da bir anlamı kalmadığından yani sözleşmenin yerine getirilme yükümlülüğü de ortadan kalktığından borçlar hukukundaki ifanın imkânsızlığından da bahsedilebilir. Bu nedenle TEOG\'un kaldırılması velinin kendi isteği ve kontrolü dışında gerçekleştiği için kurstan ayrılmak isteyen öğrencilerden sadece görülen ders saati veya kursa gidilen gün kadar ücretin alınıp, başkaca bir kesinti yapılmadan geri kalan ücretin iade edilmesi gerekmektedir.\'\' dedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHATEOGunTüketicilerin Haklarını Savunma DerneğiKonuTüketicilerin Haklarını Savunma Derneği TÜHASAVDER Başkanı Avukat Ahmet Salgut DHAyaSebep”BuKurumları YönetmeliğininTEOGSalgutMayısKararAmaMillî Eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24