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Yaşam

Ders zili çaldı

2011-2012 eğitim-öğretim yılı bugün başlıyor. 16 milyon öğrenci ve 700 bin öğretmen, ilk zilin çalmasıyla ders başı yapacak.

19 Eylül 2011 03:00

T24- 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. Yaklaşık 16 milyon öğrenci ve 700 bin öğretmen, ilk zilin çalmasıyla ders başı yaptı.



Hürriyet'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, öğrenci ve öğretmenlere toplam 204 milyon 275 bin 661 ders kitabını ücretsiz dağıtacak. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 32 ilde başlatılan ve geçen yıl 57 ile çıkarılan zorunlu okul öncesi eğitime, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 14 il daha katılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, okullarda ilk hafta “Demokrasi Eğitimi ve Demokratik Okul Kültürü” konularında etkinlikler gerçekleştirilecek. Eğitim-öğretim yılının ilk yarısı 20 Ocak 2012 Cuma günü bitecek, 2’nci yarıyıl 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Ders yılı 8 Haziran 2012 Cuma günü sona erecek.


Servis ücretleri cep yakıyor

Zaman'ın haberine göre, bu yıl Ankara'da 5 bin 500, İstanbul'da 12 bin, İzmir'de ise 2 bin 500 servis aracı trafikte olacak. Servis taşımacılığında 140 liralık en yakın mesafe ücreti ile İstanbul başı çekiyor. Onu, 108 lira ile Ankara, 95 lira ile İzmir ve 90 lira ile Bursa takip ediyor. İstanbullu şoförler, pahalılığı yoğun trafikte fazla sefer yapamamalarına bağlıyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 180 bin servis aracının bulunduğunu belirten İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, şehirde 12 bin servis aracının yaklaşık 80 bin öğrenciyi taşıyacağını söyledi.

Metropolde 0-3 kilometre olan kısa mesafede ücretin 140'tan başlayıp 325 liraya kadar çıktığını ifade eden Öztürk, ilköğretim ve okulöncesi için ilave olarak aylık 35 lira rehberlik hizmet bedeli alacaklarını kaydetti. Öztürk, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Konforlu ve huzurlu bir hizmet vereceğiz. İnşallah kazasız, belasız bir eğitim öğretim yılı geçirmek istiyoruz." dedi.



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