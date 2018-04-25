Ders kitapları sadeleştirilecek; Ahmed Arif heykel, Necip Fazıl Abidin Dino ile anlatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, bu öğretim yılının başında yapılan incelemede 32 bin 390 hatayla gündeme gelen ders kitaplarının ‘gevezelikle dolu’ olduğunu belirterek, tuğla kalınlığındaki kitapların sayfalarının yarı yarıya azaltılacağını söyledi. Durmuş, yeni ders kitaplarında, birtakım kişilerin kayda girmemiş özel koleksiyonlarına da yer vereceklerini belirtti. Şair Ahmed Arif’in oğlu Filinta Önal’ın, babasının şiirinden esinlenerek yaptığı ‘Bavul’ heykelinin ders kitaplarına konulacağını kaydetti.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Durmuş, “300 sayfalık, 500 sayfalık ders kitabı yazıyoruz. Ders kitaplarının bu kadar hacimli olması mantıksız. Sadeleştirmemiz lazım. Ders kitaplarının sayfalarını yarı yarıya indireceğiz, tasarımı değiştireceğiz. Öğrencileri yeni ve yaratıcı metin, görsel ve bilgilerle buluşturacağız” dedi.

Lise ders kitaplarından örnek veren Durmuş, “40 dakikalık bir ders için öğretmen 3 sayfalık hazırlık yapar. Daha fazlasını öğrenciye belletemezsiniz. Sadece Din Kültürü kitabı 10 formadan oluşuyor, diğer ders kitapları 20 forma ve üstü” diye konuştu.

Hatalara öncelik

Şu an, geçmiş yıllarda hazırlanan kitaplardaki hatalar ve bir daha karşılaşılmaması için yapılan çalışmalara yoğunlaştıklarını kaydeden Durmuş, kitaplardaki hatalara öncelik verdiklerini söyledi. Durmuş, “Derdimiz geçmiş yıllarda kitaplarda yaşanmış hataları en aza indirmek. Çok yoğun ve stresli bir süreç. Mükemmel kitaba ulaşma hedefimiz var” dedi.

Durmuş, yeni kitapların taslaklarını 1 ay içinde bitireceklerini ve müjdeyi vereceklerini, farklı tasarım, metin ve görsellerle zenginleştirilmiş ders kitapları hazırlanması konusunda Ar-Ge yaptıklarını kaydetti.

Yeni ders kitaplarının hazırlanmasında Kemal Sayar, İskender Pala, Alev Alatlı, Tahsin Özcan, Azmi Bilgin, Nurettin Albayrak gibi akademik camiadan isimler de yer alacak. Durmuş, “Lisedeki öğretmenler akademisyenler gibi detaylı bilgiye sahip değil, akademisyenler de bu bilgileri öğrenci düzeyine indirme konusunda problem yaşıyor. Biz ikisi arasında regülatör görevi göreceğiz. Uzman kurum ve kişilerle daha iyi ders kitapları hazırlayacağız. Gelecek yıllarda kılavuz görevi görecek” dedi.

Filinta Önal'ın heykeli kitapta

Durmuş, yeni ders kitaplarında, birtakım kişilerin kayda girmemiş özel koleksiyonlarına da yer vereceklerini belirtti. Şair Ahmed Arif’in oğlu Filinta Önal’ın, babasının şiirinden esinlenerek yaptığı ‘Bavul’ heykelinin ders kitaplarına konulacağını kaydeden Durmuş, “Bu şahsi bir ürün ve babasının şiirine ruh üflemiş. Bu eseri gören öğrenci şiiri daha iyi kavrayacak. Necip Fazıl’ın ‘Çile’ şiirinin, vârislerinin elinde, Necip Fazıl tarafından farklı zamanlarda müdahale edilmiş versiyonlarını görüyoruz. Bu materyaller, şairin şiirini neden değiştirdiği konusu üzerinde çocuğu düşündürecek ve etkili olacaktır” diye konuştu.

Durmuş, “Bu vârislerle kontağa geçmezsek böyle farklılığı çocuklara hissettiremeyiz. Suni şekilde kendimiz üretmek zorunda kalırız” dedi.

Necip Fazıl'ın öyküsüne Abidin Dino'nun resmi

Edebiyat kitaplarını zenginleştirmeyi hedeflediklerini belirten Durmuş, şöyle devam etti: “Mesela Necip Fazıl’ın ‘El’ ile ilgili bir öyküsüne yer verilip, o hikâyenin kenarına Abidin Dino’nun ‘Eller’ resmini koyabiliriz. Bir de Yıldırım Gürses’in ‘Eller eller’ şarkısını notalara döküp farklı bir çalışma yapabiliriz. Mevlânâ’nın Mesnevi’sinin, torunu Veled Çelebi İzbudak tarafından bir çevirisi vardır. Bu çeviri Abdülbaki Gölpınarlı tarafından yayıma hazırlanmıştır. Daha sonra Gölpınarlı da tekrar bir çeviri yapmıştır. Benzer şekilde Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümü hocalarımızdan Hicabi Kırlangıç ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs’ün beraber bir çevirisi bulunuyor. Aynı eser üzerinde farklı emek veriliyor. Ders kitaplarında farklı emeklere de yer verilebilir.”

Türk edebiyatının geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirten Durmuş, “Cenap Şahabettin’in Elhan-ı Şita’sı yani kış ezgilerini, Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim-Kış’ eseriyle aynı sayfada birleştirebiliriz” diye konuştu.