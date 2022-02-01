Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Güzelsoy'dan "uyuz" hastalığı açıklaması: Koronavirüs'le birlikte vakalar daha da arttı

Uyuz vakalarının arttığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Güzelsoy, "Koronavirüs'ten önce de vardı ama Koronavirüs'le birlikte vakalar daha da arttı" dedi.

Halk arasında “uyuz” olarak bilinen scabies hastalığı Adana'da son günlerde artış gösterirken, uzmanlar aile içi bulaşa ve kapalı ortamda uzun süre kalmaya dikkat çekti.

Yüreğir Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Güzelsoy, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güzelsoy, Koronavirüs'le birlikte hastalığın artışa geçtiğini belirterek, “Koronavirüs'ten önce de vardı ama Koronavirüs'le birlikte vakalar daha da arttı. Uyuz hastalığının temel bulaşma yöntemi temas. Ya tensel ya da kıyafet, yatak ve çarşafla temas. Bulaşması için en az 15-20 dakika temas etmek lazım. Tokalaşmakla uyuz hastalığı bulaşmaz” diye konuştu.

"Uyuz hastalığının temel özelliği gece kaşıntısıdır"

Uyuz hastalığının doktorların gözlem ve muayenesi sonucu teşhis edildiğinin altını çizen Güzelsoy, “El bilekleri ve parmaklarda ki lezyonlardan tanıyı koyuyoruz. Uyuz böceği gezdiği yerlerde tünel yapar. Deride kabarcıklar oluşur. Dişi uyuz böcekleri de yumurta bırakır. Bu da kaşıntıyı arttırır. Uyuz hastalığının temel özelliği gece kaşıntısıdır. Özellikle sıcak ortama girince uyuz böceği hareketlendiği için daha çok kaşıntı olur. Yetişkin bir insanda ortalama 10-15 uyuz böceği bulunur” ifadelerini kullandı.

"Okuldan eve uyuz böceği taşıması çoğaldı”

Uzm. Dr. Ali Güzelsoy, evcil hayvanlardan insanlara uyuz bulaşmayacağını da söyledi. Uyuz böceğinin kalabalık ve kapalı ortamları sevdiğini belirten Güzelsoy, “Pandemi ortamında herkes evlere kapandı. Dışarı çıksalar bile kapalı ortamda durma zamanı daha çok arttı. Bir süre okullar kapalı kaldı ama okulların açılmasıyla birlikte evden okula, okuldan eve uyuz böceği taşıması çoğaldı” dedi.

"Çok fazla salgın var"

Kaşınma şikayetiyle hastaneye başvuran hastaların yarısına uyuz tanısı koyduklarını belirten Ali Güzelsoy, daha sonra şunları söyledi:

“Kaşıntı şikayetleri başladığında mutlaka vatandaşlar doktora gitmeli. Eczaneden krem alıp sürmeye başlamayacaklar. Uyuz bulaştığı zaman ilk defa bulaşıyorsa 2 haftayla 6-8 hafta arasına kadar hastalık yapma süreci var. Daha önce uyuz geçirmişseniz bu süre sadece 4 güne düşüyor. Onun için bir kaşınma hissettiyseniz ve bu kaşınma ailede yaygınsa direk doktora gelmelisiniz. Tedavi sırasında da söylenen her şeye uymalısınız. Çünkü çok fazla salgın var. İlaçları doktorların söylediği dozda kullanmazsanız hastalığı yenemezsiniz. Gün içerisinde baktığımız hastaların neredeyse yarısına uyuz tanısı koyuyoruz. Kişisel temizliğe çok dikkat etmek lazım. Kıyafetleri minimum 60 derecede yıkamalılar. Yıkanmayacak kıyafetleri de dışarıda 1 hafta havalandırmalılar.”