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Çevre

Derisi yüzülecekken özgürlüğe koştu

Amur kaplanı tam öldürülüp derisi yüzülecekken Rus polisi tarafından kurtarıldı...

06 Temmuz 2011 03:00

T24 - Amur kaplanı tam öldürülüp derisi yüzülecekken Rus polisi tarafından kurtarıldı.

Özgürlüğe kaçış

Rusya’nın kuzeyinde bulunan Sibirya bölgesinde ormanlık alanda yasak avcıların kurduğu tuzağa yakalanan bir amur kaplanı tam öldürülüp derisi yüzülecekken Rus polisi tarafından kurtarıldı.

Özgürlüğe kaçış

Viktor adı verilen 9 yaşındaki kaplanın sadece pençelerinin kara borsada 10 bin dolara satıldığını söyleyen yetkililer özel bir kafes düzeneğiyle 175 kilo ağırlığındaki kaplanı doğal ortamına bıraktı. Kafesin kapağı açıldığı anda özgürlüğüne böyle koşan Victor’un yaşadıkları İngiliz BBC kanalına belgesel oldu.


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