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Bilim / Teknoloji

Deri üzerine elektronik cihaz basabilen üç boyutlu yazıcı üretildi

Bilim insanları, direkt deri üzerine elektronik cihaz basabilen düşük bütçeli üç boyutlu bir yazıcı üretti

26 Nisan 2018 18:06

Bilim insanları, direkt deri üzerine elektronik cihaz basabilen düşük bütçeli üç boyutlu bir yazıcı üretti.

Science Daily'de yer alan habere göre, ABD'deki Minnesota Üniversitesi'nden araştırmacılar, deri üzerine elektronik cihaz ya da biyolojik hücre basabilen düşük bütçeli üç boyutlu bir yazıcı üretmeyi başardı.

Araştırma ekibinin lideri Michael McAlpine, yaptığı açıklamada, "Hareketi de algılayabilen bu yeni üç boyutlu baskı teknolojisi gerçekten çok heyecan verici. Üstelik bu hafif yazıcının maliyeti 400 dolardan az. Bu yazıcı sayesinde savaş alanındaki bir asker sırt çantasından bu yazıcıyı çıkararak o an için gerekli olan elektronik bir cihazı direkt elinin üzerine bastırabilir. Mesela bir güneş pili, kimyasal ya da biyolojik ajanları tespit etmek için geçici sensörler yazdırabilir. Bu, yazıcı geleceğinin 'İsviçre çakısı' gibi düşünülebilir." ifadelerini kullandı.

McAlpine, bu yazıcının direkt deri üzerine biyolojik hücreler de bastığını belirterek, bu teknolojinin ciltteki yaralar ya da bozuklukların tedavisinde kullanılabileceğini kaydetti.

Bu yazıcının yaptığı şeylerin inanılmaz olduğunu dile getiren McAlpine, "Bu gerçekten çok basit bir fikir ve gelecekte önemli uygulamalar için sonsuz seçenek sunabilir." ifadelerini kullandı.

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