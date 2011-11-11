-Deri hücreleri bağışıklık hücrelerine çevrildi ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - İngiltere'de bilimadamları, deri hücrelerini bağışıklık sistemi hücrelerine çevirmeyi başardı. Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırma, kanser hastalarının gelecekte kendi derilerinden alınacak hücrelerle tedavi edilebilme olasılığını yeniden gündeme taşıdı. ''Gene Therapy'' adlı dergide yayımlanan araştırmada bilimadamları, dendritik hücreleri kullanarak bağışıklık sisteminin nereye saldıracağını belirledi. Oxford Kök Hücre Enstitüsü'nden Paul Fairchild, araştırma sırasında kök hücre teknolojisindeki ilerlemelerden yararlanarak bir hastanın derisinden ürettikleri yeni dendritik hücrelerin sadece kanser hücrelerinde bulunan ''Melan A'' adlı antijeni hedeflemesini sağladıklarını açıkladı. Fairchild, laboratuvar ortamında yapılan deneylerin dendritik hücrelerin bağışıklık sisteminin hem antikor üreten hem de diğer hücreleri öldüren hücreleri harekete geçirdiğini gösterdiğini vurguladı. Hastanın kanından alınan dendritik hücreler, daha önceki araştırmalarda da kullanılmış ancak bağışıklık sisteminin sadece bir kısmını harekete geçirmişti. Fairchild, bir sonraki aşamada dendritik hücrelerin bağışıklık sisteminin harekete geçirilmesine dayalı kanser tedavileri için uygun olup olmadığına bakılacağını söyledi. Hücrelerin laboratuvar ortamında değiştirildiğini ve henüz insanlarda deneme yapılmadığını belirten Fairchild, bu yöntemin kanser tedavisinde kullanılmasının zaman alabileceğini sözlerine ekledi.