Dergiye ilan verdiler: Ölüyor musunuz? Marksist misiniz?

İngiltere’nin ve dünyanın önde gelen edebiyat dergilerinden London Review of Books’ta yayınlanan bir ilanla, ‘ölen Marksistler’ aranıyor.

Sosyal medyada yayılan fotoğrafa göre dergide yayınlanan ilanda, “Ölüyor musunuz? Marksist misiniz? ‘Ölmekte olan Marksistler’ filmimiz için sizinle röportaj yapmak ya da bir monolog kaydetmek istiyoruz” ifadeleri yer aldı. İlanın sonunda, iletişime geçmek için de bir elektronik posta adresi verildi.

Even for the LRB, this is quite the classified ad. #dyingmarxists pic.twitter.com/tOgFexioS2