Dergilerin en çok kapak yaptıkları yüzler…

2008 yılında tüm dergilerde kapak konusu olması için en çok tercih edilen ünlüler araştırıldı. İşte Türkiye’nin en popüler yüzleri



Medya Takip Merkezi (MTM), 2008 yılında yayımlanan dergileri mercek altına alarak, dergilerin en çok kapak yaptıkları ünlüleri araştırdı. Buna göre, Türkiye’deki dergi kapaklarının en popüler yüzleri, Recep Tayip Erdoğan, ABD’nin yeni başkanı Obama, Rahmi Koç, Deniz Akkaya, Demet Akalın ve Bergüzar Korel oldular…



En popüler siyasi yüzler: Erdoğan ve Gül



Türkiye’nin nabzını yükselten veya düşüren açıklamalarıyla her daim gündemde olan siyaset adamları, dergilerin de en çok başvurduğu yüzler arasında ilk sıradaydılar. 2008 yılının bütününü kapsayan araştırmaya göre, siyaset dünyasının en popüler yüzü ise Başbakan Erdoğan oldu. Yıl boyunca 8 farklı derginin kapağına tam 20 kez konuk edilen Erdoğan, aktüel, siyaset ve ekonomi dergilerinde boy gösterdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise 11 kez kapak konuğu olarak ikinci sırada yer aldı.



Dergilerin en fazla tercih ettiği diğer siyaset adamları, sırasıyla Doğu Perinçek, Zafer Çağlayan ve Deniz Baykal oldu.



Araştırmanın dikkat çeken bir diğer noktası ise dergilerin yabancı siyaset adamlarının yüzlerine de sıkça başvurmasıydı. ABD’nin yeni başkanı Obama ve eski başkanı Bush, 2008 yılının en çok tercih edilen yabancı siyasetçileri oldu. Yıl toplamında 12 kez kapak olan Obama, Erdoğan’dan sonra en fazla başvurulan ikinci yüzdü.



Yılın en popüler işadamı: Rahmi Koç



MTM’nin aynı araştırma raporuna göre; ekonomi dünyasının başarılı işadamları, sadece ekonomi dergilerinin değil, aynı zamanda magazin dergilerinin de vazgeçilmezleri arasındaydı. Yıl boyunca popülaritesi en yüksek işadamı ise, dergi vitrinlerine beş kez konuk olan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç oldu.



Vakko mağazalarının sahibi Cem Hakko, yıl boyunca dergi kapaklarını en çok süsleyen ikinci işadamıydı. Popülaritesi yüksek diğer işadamları ise Boyner Holding sahibi Cem Boyner, Enka Şirketler Grubu Başkanı Şarık Tara ve Coca Cola Ceo’su Muhtar Kent oldu.

Reytingi en yüksek manken: Deniz Akkaya…



Medya Takip Merkezi’nin (MTM), 2008 yılının kapak yüzlerini araştıran aynı raporuna göre, podyum dünyasının yüzleri, dergilerin en sık başvurduğu isimler arasında üst sıralarda yerlerini aldılar. Yılın en popüler yüzü ise 11 kez dergi vitrinlerini süsleyen ünlü manken Deniz Akkaya oldu. Başarılı mankene en çok başvuran yayınlar ise magazin ve alışveriş dergileriydi. Aynı araştırma sonuçlarına göre; geçtiğimiz yılın en popüler diğer yüzleri sırasıyla Çağla Şikel, Ece Sükan, Hande Subaşı ve Ebru Şallı oldu.



Aynı rapora göre, sanat dünyasında dergilere en çok kapak olan isim Demet Akalın’dı. Özel hayatıyla olduğu kadar cesur fotoğraflarıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı, popülaritesine en sık başvurulan yüzlerden biriydi.



2008 yılında magazin hayatından biraz uzak duran ünlü sanatçı Hülya Avşar, yine de dergi kapaklarında sıkça yer alan isimlerden biriydi. Dört farklı derginin kapağına toplam beş kez konuk olan Avşar’ı, Yeşim Salkım, Hadise ve Gülben Ergen izlediler.



TV ekranlarının parlayan yüzleri:

Bergüzar Korel ve Fahriye Evcen



Binbir Gece dizisiyle magazin dünyasında sıkça görünen Bergüzar Korel, dergiler için yılın en değerli yüzlerinden bir diğeriydi. Bergüzar Korel gibi tek bir diziyle popüler olan oyunculardan Fahriye Evcen, geçtiğimiz yılın en popüler kapak yüzleri arasında ikinci sırada yerini aldı. Yılın en çok rağbet gören diğer ünlüleri Tuba Büyüküstün, Özge Özberk ve Nehir Erdoğan’dı.



Araştırmanın dikkat çeken diğer noktaları:



•2008 yılı boyunca, dergilere en çok kapak olan mankenler, sanatçılar ve oyuncular listesinde yer alan ünlü isimlerin tamamı kadınlardan oluştu ve bu listelerde hiçbir erkek ünlü yer almadı.



•Dergiler, sık sık dünyaca ünlü yüzleri de kapaklarına taşıdı. Araştırma sonuçlarına göre; yılın en popüler yabancı yüzleri sırasıyla, Madonna, Sarah Jessica Parker, Rihanna, Paris Hilton, Charlize Theron’du.



•Show dünyasının güldüren yüzleri, dergilerin de rağbet gösterdiği bir diğer ünlü profiliydi. Yıl boyunca, Cem Yılmaz altı, Okan Bayülgen ise dört kez dergi kapaklarını süsledi.



