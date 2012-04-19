Dereyi minibüsle geçmeye çalıştılar!

Bursa'da minibüsleriyle dereden geçmek isterken, aracın suya kapılması sonucu mahsur kalan 2 kişi, itfaiye, polis ve Sivil Savunma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çetin Çeliker (32), arkadaşı Murat Göktaş'ın (38) da bulunduğu 23 ET 294 plakalı minibüsü Odunluk Mahallesi'ndeki Nilüfer Deresi'nden karşıya geçirmek istedi.
Yaklaşık 5 metre sürüklenen araç, derenin ortasında kaldı. Sürücünün yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, minibüste mahsur kalan 2 arkadaşı iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden kıyıya çıkardı. Minibüs ise dereden çekici tarafından kurtarıldı.