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Yaşam

Dereyi minibüsle geçmeye çalıştılar!

Bursa'da minibüsleriyle dereden geçmek isterken suya kapıldılar

19 Nisan 2012 22:49

Bursa'da minibüsleriyle dereden geçmek isterken, aracın suya kapılması sonucu mahsur kalan 2 kişi, itfaiye, polis ve Sivil Savunma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

 
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Alınan bilgiye göre, Çetin Çeliker (32), arkadaşı Murat Göktaş'ın (38) da bulunduğu 23 ET 294 plakalı minibüsü Odunluk Mahallesi'ndeki Nilüfer Deresi'nden karşıya geçirmek istedi.
 
Yaklaşık 5 metre sürüklenen araç, derenin ortasında kaldı. Sürücünün yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri, çalışma başlattı.
 
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Ekipler, minibüste mahsur kalan 2 arkadaşı iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden kıyıya çıkardı. Minibüs ise dereden çekici tarafından kurtarıldı.

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