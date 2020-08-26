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Deren Talu, "Serenay Sarıkaya'nın olduğu yerde ben yokum" dedi

26 Ağustos 2020 20:24

Oyuncu, şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, marka yüzü olduğu bir şampuan firmasının çekiminde Serenay Sarıkaya'nın da olacağını öğrenince projede yer almak istemedi.

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu, geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü bir şampuan markasının sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Aynı markanın reklam yüzü ise Serenay Sarıkaya’ydı. 

Marka bu yıl da farklı bir proje için Talu'ya teklif götürdü. Ancak Talu, annesinin eski sevgilisi komedyen Cem Yılmaz'ın kız arkadaşı Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer almak istemedi.

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Talu'ya teklif götüren firma yetkilileri, "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" cevabını aldı.

 

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