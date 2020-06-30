Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı!

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun estetikli olduğu ortaya çıktı. Deren'in eski bir fotoğrafında burun ve dudağının üst bölgesindeki değişim göze çarpıyor.

Deren Talu'nun ortaya çıkan eski bir fotoğrafında özellikle burun bölgesinde bariz bir değişim olduğu görülüyor. Deren Talu hem mankenlik, hem oyunculuk yapmak istiyor.

Akıncı dizisiyle anlaştı

Öte yandan, Amerika'da aldığı oyunculuk dersinin yanı sıra Türkiye'ye döndükten sonra usta tiyatrocu Derya Alabora ile çalışan Deren Talu, NTC Medya'nın iddialı dizisi Akıncı'yla el sıkıştı.



Annesinden de tam destek alan Talu, başrolünü Şükrü Özyıldız'ın oynayacağı ATV'de ekrana gelecek dizide ilk dizi tecrübesini yaşayacak.