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Çevre

Dere, atık sular nedeniyle renk değiştirip köpürdü

21 Kasım 2021 15:09

Kocaeli’deki İzmit Körfezi'ne dökülen Dilderesi, fabrikaların atık suları nedeniyle köpürerek renk değiştirdi. Vatandaşlar kirliliğin kaynağının bulunması konusunda yetkililerden yardım bekliyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, İzmit Körfezi'ne dökülen Dilderesi köpürdü ve dere çamur rengine büründü.   Dilderesi'ndeki kirliliğe fabrikaların atık sularının neden olduğu düşünülüyor. Atık suların döküldüğü bölgede renk değişimi yaşanırken, bazı noktalar da köpürdü.

Zaman zaman bu durumun yaşandığını belirten vatandaşlar, kirliliğe neden olan kuruluşun tespit edilmesi için yetkilerden yardım istedi. (DHA)

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