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Spor

Derbide yedek kalan Selçuk İnan antrenmana katılmadı

Selçuk İnan, Fenerbahçe maçında yardımcı antrenör Ayhan Akman ile yedek kulübesinde tartışmıştı

21 Kasım 2016 17:42

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Bursaspor maçı hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılı ekipte yapılan ilk antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe maçında yedek kalan ve teknik direktör Jan Olde Riekerink tarafından oyuna alınmayan Selçuk İnan, çalışmada yer almadı. 

Cavanda oyuna girdikten sonra oyuncu değiştirme hakkı biten sarı kırmızılılarda Selçuk İnan, yardımcı antrenör Ayhan Akman ile yedek kulübesinde tartışmıştı. 

Derbi hazırlıkları sırasında gribal enfeksiyon geçiren milli futbolcu, yalnızca tek taktik antrenmanda yer almıştı. 

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