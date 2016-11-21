Selçuk İnan'dan Ayhan Akman'a: Sabri'yle çevirdiğiniz haltları biliyoruz!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde maça ilk 11'de başlamayan ve sarı-kırmızılı kariyerinde ilk kez bir derbi maçında forma giymeyen Selçuk İnan ile yardımcı antrenör Ayhan Akman arasında kriz çıktı.

Eren Derdiyok'un sakatlanmasının ardından Selçuk İnan oyuna girmeyi beklerken, Jan Olde Riekerink, kenarda ısınmayan ve yedek kulübesinde oturan Cavanda'yı oyuna soktu.

gamaspor'un haberine göre; Selçuk, yedek kulübesine geldiğinde Ayhan Akman'a "Burada o kadar süredir ısınıyoruz. Buz gibi adamı oyuna aldınız" dedi.

"Sabri'yle arkamızdan çevirdiğiniz haltları biliyoruz"

Ayhan Akman'ın "Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun" sözü üzerine ise Galatasaray'ın kaptanı, "Esas sen kimsin! Ben bu takımın kaptanıyım. Sizin Sabri'yle arkamızdan çevirdiğiniz haltları biliyoruz" dedi.

"Biz arkadaş iş çevirmiyoruz"





İkili arasındaki gerilim tavan yaparken Ayhan Akman, "Ben Galatasarayım" ifadesini kullandı. Selçuk İnan ise bu yanıt üzerine "Galatasaray arkadan iş çevirmez. Biz arkadan iş çevirmiyoruz. Bak ben senin yüzüne konuşuyorum. Gelin yüzümüze konuşun" tepkisinde bulundu.