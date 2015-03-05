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Spor

Derbide son 15 dakikaya dikkat

Lig'de 8 Mart'ta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, bu sezon en fazla golü son 15 dakikada kaydetti

05 Mart 2015 19:02

Spor Toto Süper Lig'de 8 Mart Pazar günü derbi maçta karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu sezonki karşılaşmalarının son çeyrekleri gollü geçti.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray bu sezon en fazla golü ikinci çeyrek ve 75. dakikadan sonraki bölümlerde, üçüncü sırada yer alan sarı-lacivertli ekip ise son çeyrekte attı.

Ercan Çakar'ın AA'na yaptığı habere göre; bu sezon rakip fileleri 41 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, 16-30. dakika aralığı ile son çeyrekte 10'ar kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe ise attığı 37 golün 9'unu 75. dakikadan sonraki bölümlerde kaydetti.

Fenerbahçe kalesinde en fazla golü ilk ve son 15 dakikada, sarı-kırmızılı takım ise son çeyrekte gördü.

 

Fenerbahçe ikinci yarıda daha etkili

 

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon maçların ikinci yarısında gol yollarında daha etkili bir performans sergiledi.

Maçların ilk yarısında 14 gol atan sarı-lacivertli ekip ikinci yarılarda ise 23 kez topu ağlara gönderdi.

Bu sezon oynadığı karşılaşmaların 16 ile 30. dakika aralığında sadece 2 gol kaydeden Fenerbahçe, en fazla golü ise beşer kezle ilk ve son çeyrekte yedi.

Sarı-lacivertli ekip, 31 ile 45. dakika aralığında rakiplerine sadece bir gol izni vererek, kalesinde en az golü bu bölümde gördü.

 

Galatasaray ilk çeyrekte attırmıyor

 

Galatasaray bu sezon oynadığı maçların ilk çeyreğinde savunmada başarılı bir performans ortaya koydu.

Maçların ilk 15 dakikalık bölümünde kalesinde sadece 1 gol gören sarı-kırmızılı takım, en fazla golü ise (7) son çeyrekte yedi.

İkinci çeyrek ile 75. dakikadan sonraki bölümlerde 10'ar gol kaydeden Galatasaray, en az golü ise (3) 31 ile 45. dakika aralığında attı.

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