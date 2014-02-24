Derbide futbolculara lazer tutan taraftara 'kasten yaralama'dan suç duyurusu

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 'lazer cihazı' ile Beşiktaşlı kaleci Tolga Zengin başta olmak üzere diğer Beşiktaşlı futbolcuların gözlerine lazer tutan seyirci hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Cem Tursun ve Arzu Kaya'nın DHA'da yer alan haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 5 sayfalık suç duyurusu dilekçesi sunan Beşiktaş taraftarı avukat Kemal Ozan Atak, 22 Şubat Cumartesi günü Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanan maçta 'eşkali belli meçhul şüpheli' şeklinde belirttiği kişi hakkında Beşiktaşlı futbolcuların gözlerine lazer tutarak, futbolcuları taciz edici, görme yetilerini tehlikeye sokucu eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘Göz için son derece zararlı’



Müsabakanın 38. dakikasında şüpheli taraftarın, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a göre yasak olarak seyir alanına yeşil renkte lazer soktuğu belirtilen dilekçede, “5 kilometre menzile sahip bilimsel olarak tartışmasız göz için son derece zararlı olan lazer cihazını direk kaleci Tolga Zengin'in gözlerine doğrultmuş ve oyuncunun gözlerinin zarar görmesi sonucu zorunlu olarak müsabakadan ayrılması sonucunu doğuran vakaların meydana gelmesine sebep olmuştur" denildi.

Beşiktaş futbol takımının doktoru Ertuğrul Karanlık'ın devre arasında oyundan çıkan kaleci Zengin'in tutulan lazer neticesinde göremediğini söylediğine ilişkin açıklamalarına da yer verildi. Avukat Atak dilekçeye ek olarak, şüpheli eşkalini gösterir televizyon görüntü fotoğrafı, lazer cihazının insan sağlığı açısından zararlarına yönelik makale ve cihazın mesafe-etki çizelgesini de delil olarak sunuldu.

'Silahla kasten yaralama' suçlaması

Beşiktaşlı futbolcu Tolga Zengin'in vücut bütünlüğünü etkileyici, gözünü yaralayıcı etki ve sonuçlarının ortaya konduğu ifade edilen dilekçede, “Görüntü kayıtları, tanık beyanları, uzman hekim açıklamaları ve bilimsel görüşler ortada bir 'Kasten Adam Yaralama' suçunun varlığını açıkça göstermektedir. Hayatın olağan akışında saldırı veyahut savunma amacı ile kullanılmayan, bu amaçlar için üretilmemiş lazer cihazının, eşkali belli şüpheli tarafından Beşiktaşlı futbolcu Tolga Zengin'e karşı fiilen saldırı ve gözlerine zarar verme kastı ile görme yeteneklerine engel olunması, lazer cihazının silah olarak kabul edilmesini zorunlu kılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

6 yıla kadar hapis cezası istemi ve 'seyirden men'

Şüpheli hakkında Tür Ceza Kanunu'nun 'Silahla kasten yaralama' ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 'Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması' maddesi gereğince toplam 2 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması talep edildi. Ayrıca şüpheli taraftar hakkında 'seyirden men' de talep edildi. Öte yandan 'seyirden men' cezası kişinin spor müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanması anlamına geliyor.