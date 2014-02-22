Derbinin galibi Galatasaray oldu

Lider Fenerbahçe'nin en yakın takipçilerini karşı karşıya getiren 2014'ün ilk derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı Selçuk'un penaltı golüyle 1-0 yendi.

Lider Fenerbahçe'nin en yakın iki takipçisi ikinci Beşiktaş ile üçüncü Galatasaray, yılın ilk derbisine Arena'da çıktı.

Maç öncesi iki takımın da tek hedefi galibiyetti. Galatasaray uzun süredir elinde tuttuğu ikinciliği geçen hafta Beşiktaş'a kaptırmış, rakibinin 1 puan gerisine düşmüştü. Keza Beşiktaş da son maçlarda elde ettiği galibiyetlerle hem lider Fenerbahçe'ye yaklaşmış hem de Galatasaray'ı geride bırakmıştı. Bu maçı kazanmak iki takım için de hem şampiyonluk yarışına kayıpsız devam etmek, hem rakiplerinden birine darbe vurmak hem de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım anlamına gelen lig ikinciliği için avantaj elde etmek demekti.

Maç öncesi dikkat çeken noktalardan biri de Beşiktaş'ın 7 maçtır Galatasaray deplasmanında galibiyet yüzü görememiş olmasıydı. Zaten iki takım arasında Galatasaray'ın ev sahibi olduğu son 18 lig maçının 13'ünü sarı kırmızılılar kazanmıştı.

Karşılaşmaya iki teknik adam da sürpriz sağ bek tercihleri ile çıktı. Ev sahibi Galatasaray'da ne son haftaların formda ismi Sabri ne de sağ bekin ilk ismi Eboue formayı kapamamış; Mancini bu kritik maçta Veysel Sarı'yı görevlendirmişti. Diğer tarafta Biliç de Necip Uysal'ı sahaya sürerek beklenmedik bir sağ bek tercihi yapmıştı.

Bu iki tercihin dışında kadrolar beklendiği gibiydi. Derbiye Galatasaray Muslera, Veysel, Semih, Hakan, Telles, Ceyhun, Selçuk, Melo, Sneijder, Burak ve Drogba; Beşiktaş ise Tolga, Necip, Franco, Dany, Motta, Atiba, Veli, Gökhan, Oğuzhan, Olcay, Almeida 11'iyle çıktı.

Saha ve seyirci avantajını elinde tutmasına rağmen Galatasaray, alıştığımız iç saha performansı ile başlayamadı. Rakibine en azından ilk dakikalarda baskı kurması beklenen sarı kırmızılılar bunu gerçekleştiremezken ilk tehlikeyi Beşiktaş yakaladı.

3. dakikada sol kanatta topla buluşan Olcay Şahan, hızla çizgiye indi ve kale önüne yerden çıkardı. Ancak Muslera uzanıp topu kontrol ederek, arkadan gelen siyah beyazlı oyunculara şans tanımadı.

Arena'daki son 2 maçında, özellikle de Bursaspor karşısında sahayı rakibine dar eden Galatasaray'dan eser yoktu. Diğer yandan Beşiktaş sanki derbiyi kendi sahasında oynuyormuşcasına bir görüntü çiziyordu. 17. dakikada Motta soldan ceza sahasına girip vurdu, top auta çıktı. 4 dakika sonra bu kez Hugo Almeida Muslera ile karşı karşıya kaldı ama sert şutu direğin hemen yanından dışarı gitti.

Kısacası, maçta ilk yarım saat geride kaldığında etkili olan taraf konuk Beşiktaş'tı... Galatasaray sadece Alex Telles'in sol çaprazda Necip'i geçip ceza sahasına girerek çektiği şut auta çıkarken gole yaklaşmıştı.

Ancak futbolun bir hatalar oyunu olduğu az sonra ortaya çıkacaktı. Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Veysel, Dany'nin hatalı müdahalesiyle yerde kalınca Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Selçuk İnan, 38. dakikada Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından Beşiktaş beraberlik fırsatını çabuk buldu. 40. dakikada Gökhan Töre'nin ortasına yükselen Almeida kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde kapattı

İlk yarının sonlarında yediği golle yenik duruma düşen Beşiktaş'ı devre arasında da kötü bir haber bekliyordu. Maçta bir ara gözünden sıkıntı yaşayan Tolga'nın devre arası yapılan muayenesinde karşılaşmaya devam edemeyeceği ortaya çıktı. Siyah beyazlılar ikinci yarıya kaleci Cenk ile başladı.