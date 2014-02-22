Galatasaraylı Semih'ten alkış toplayan hareket

Galatasaraylı savunma oyuncusu Semih Kaya, Beşiktaş derbisine, sahalarda son yıllarda çok görülmeyen bir centilmenlik hareketiyle damga vurdu.

İlk yarıyı Selçuk İnan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıya Beşiktaş'ın beraberlik golünü arayan baskısının altında başladı. Üst üste gelişen Beşiktaş ataklarından birinde siyah beyazlı oyuncu Olcan Şahan'la Galatasaraylı Semih Kaya arasındaki ikili mücadelede top Galatasaray kale çizgisinden dışarı çıktı. Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Hakem Cüneyt Çakır topun auta çıktığına karar vererek kale vuruşunu gösterdi. Beşiktaşlı oyuncular karara şaşırmakla birlikte, belki de hakemin kararını değiştiremeyecekleri düşüncesiyle çok da fazla itiraz etmediler.

İşte tam bu anda Galatasaraylı Semih, hakem Çakır'ın yanına giderek topun kendisinden çıktığını ve pozisyonun korner olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın baskılı oynadığı anlarda gelen bu cesur itiraf karşısında kararını değiştiren hakem Cüneyt Çakır, Semih'i de elini sıkarak tebrik etti. Almeida, Olcan ve Attiba başta olmak üzere Beşiktaşlı oyuncular ve sarı kırmızılı takım arkadaşları da genç stoperi tebrik ederken, tribünlerden de Semih'e büyük destek geldi.