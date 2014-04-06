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Spor

Derbi heyecanı Balyoz hükümlüsü subayları da sardı

Hava Orgeneral Bilgin Balanlı’nın da bulunduğu Fenerbahçeli subaylar, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kendilerine gönderdikleri formaları giydi

06 Nisan 2014 22:01

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ezeli rekabetin heyecanı, Balyoz Darbe Planı davasında hüküm giyen askerlerin kaldığı Hadımköy Askeri Cezaevi’ni de sardı. Bir grup subay, üzerlerinde Fenerbahçe formalarıyla fotoğraf çektirdi. Fotoğraf askerlerin yakınları tarafından sosyal medyada yayınlandı.

Balyoz Darbe Planı davasında hüküm giyen ve Hadımköy Askeri Cezaevi’nde kalan komutanların, biri Fenerbahçe formalı olan toplu fotoğrafları yayınlandı. Fotoğrafların ilkinde, aralarında Koramiral Deniz Cora’nın da bulunduğu 17 Deniz Subayı Cezaevi avlusunda gülümsüyor.

Diğer fotoğrafta ise aralarında Hava Orgeneral Bilgin Balanlı’nın da bulunduğu Fenerbahçeli subaylar, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kendilerine gönderdikleri formaları giyiyor.

 

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