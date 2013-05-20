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Spor

'Derbi cinayeti'ne müebbet hapis istemi

Taraftar cinayeti zanlısı hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırland

20 Mayıs 2013 21:18

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı öldüren zanlı  Y.O. hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Fenerbahçe’nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Burak Yıldırım adlı Fenerbahçe taraftarının bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili geçtiğimiz hafta Kırşehir'de yakalanan Y.O. cinayeti itiraf etmiş, kendisini korumak için bıçak çektiğini söylemişti.

Çağlayan Adliyesi'nde savcıya ifade veren zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilmişti.

Savcılık Y.O. hakkındaki iddianameyi tamamladı.

Zanlının kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Dava önümüzdeki günlerde başlayacak.

 

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