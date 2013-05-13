Burak Yıldırım'ın katili belli oldu: 7 numaralı Yücel

Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Fenerbahçe’nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Burak Yıldırım adlı Fenerbahçe taraftarının bıçaklanarak öldürülmesi olayını soruşturan polis, önemli bulgulara ulaştı.

Cinayetin işlendiği metrobüs yaya üst geçidi ve çevresindeki kameraları inceleyen polis, Burak'ın ölümüne neden olan bıçak darbelerini vuran kişinin 7 numaralı ve Yücel adının yazılı olduğu parçalı Galatasaray forması giyen bir kişi olduğu belirlendi. Polis, bu kişiyi yakalamak için harekete geçti. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda Burak Yıldırım'ın, metrobüs yaya yolunda biri siyah gömlekli diğeri Galatasaray forması giymiş iki kişiyle karşılaştığı, saldırıyı bu kişilerin gerçekleştirdiği belirlendi.



Taraftarlar Burak için bir oldu



Sosyal medyadan örgütlenen Fenerbahçe taraftarları, Burak Yıldırım’ın öldürüldüğü metrobüs durağında buluştu. Fenerbahçelilerin acısını paylaşa bir Galatasaray taraftarı ise formasını gömleğinin içine gizleyerek Yıldırım’ın yasını tuttu.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı dönüşünde Edirnekapı Metrobüs durağı yakınlarında bıçaklı saldırıya uğrayan Burak Yıldırım’ın ölümü, sosyal medyada büyük yankı buldu. Sosyal medyada örgütlenen Fenerbahçe taraftarları, Yıldırım’ın öldürüldüğü metrobüs durağında buluştu.

Burak için çok üzüldüğünü söyleyen bir taraftar, “Acımız çok büyük. Tribünlerde birlikte bağırdığımız, Fenerbahçe’nin sevincini, hüznünü birlikte yaşadığımız kardeşimizi acı bir şekilde kaybettik. Fenerbahçemizin başı sağ olsun” dedi.



Burak'ın yasını tutmak için gelen Galatasaraylı taraftar formasını gizlemek zorunda kaldı



Burak’ın yasını tutmaya Fenarbahçeli bir arkadaşı ile birlikte gelen Galatasaray taraftarı Uğurcan Köksal ise tepkilerden çekinerek formasını gömleğinin içine gizledi.

Futbol için üzücü bir gün yaşandığını söyleyen Köksal, “Anneler gününde bir çocuğun annesinden ayrı kalması çok üzücü. Ben Galatasaraylıyım bugün Fenerbahçeliler'in yasını yaşamaya geldim. Futbolda böyle şeyler olmasın. Futbol bir oyun, bir zevk. 90 dakikayı hayata sığdırmamak lazım. Bazen gerçekten sevindiren ve üzen durumlar oluyor. Ama böyle olunca sevinci insanların kursağında kalıyor. Fenerbahçeliler haklı bir galibiyet aldı ama hiçbir Fenerbahçeli buna sevinemedi. Bir insanın ölümü gerçekten üzücü” diye konuştu.

Formasını gizleyerek gelmek zorunda kaldığını söyleyen Köksal, “Ben buraya geliyorum ama formamı kapatarak geliyorum. Bunlar olmasın. Bu olay Galatasaray kulübüne mağdur edilmemeli. İki insan yaptı diye bütün taraftarlar mı hatalı” şeklinde konuştu.

Köksal’ın Fenerbahçeli arkadaşı Serdar Beyazıt ise “Acımıza ortak olduğu için Allah razı olsun kardeşimden. İki tane Galatasaraylı kendisini bilmez taraftar, burada Burak kardeşimi acımasız bir şekilde öldürdüler. Annesi dün Burak’a kapıyı açamadı. Bir anneler gününde çocuğu öldürdüler. Ne kadar kötü bir durum. Arkadaşım bu acımıza ortak oldu Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Polis 'Yücel'i arıyor

Olayın ardından polis geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın yaşandığı Edirnekapı metrobüs durağı yakınındaki güvenlik kameraları ve MOBESE’ler incelendi. Yapılan incelemelerde olayın faili ve yanında bulunan arkadaşının kameralar tarafından görüntülendikleri tespit edildi. Polis, kameralara yansıyan zanlıların eşkalini belirledi. Olayın faili olduğu belirtilen 25 yaşlarındaki zanlının üzerinde 7 numaralı parçalı Galatasaray forması olduğu belirlendi. Formanın üzerinde “Yücel” yazdığı öğrenilirken, yanında bulunan arkadaşının üzerinde de siyah bir kıyafet bulunduğu tespit edildi. Zanlıların yakalanması için çemberin daraltıldığı belirtildi.



Ailesi yasa boğuldu



Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dönüşünde Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ın Edirnekapı Metrobüs durağında bıçaklanarak öldürülmesi, ailesini de yasa boğdu. Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan aile, ölüm haberini ardından adeta kapılarını dünyaya kapattı. Burak Yıldırım'ın kız arkadaşı olduğu öğrenilen genç bir kız da gözyaşları içerisinde evine koştu. Genç kız basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.