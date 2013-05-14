Burak Yıldırım'ın katili: Hareket çekerek 'şişt' diye seslendi, bıçakladım

Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı (19) öldüren Yusuf O. (20) "Üzerimde Galatasaray formasını gördüklerinden bana hareketler çekerek 'şişt' şeklinde seslendiler. Ben de, 'Hayırdır' dedim. Kendimi korumak için bıçak çektim" dedi.

Katil zanlısı Yusuf O. memleketi Bingöl'e kaçarken Kırşehir'in Mucur İlçesi'nde yakalandı ve İstanbul'a getirildi. Üç sabıkası bulunan Yusuf O.'nun üzerindeki kanlı formayı amcası polislere teslim etti. Burak Yıldırım cinayetinde 2. şüpheli de gözaltına alındı.

Burak Yıldırım’ı bıçaklayarak öldüren holigan dün akşam yakalandı. MOBESE kameralarını incelemeye alan polis, cinayet şüphelisinin Karagümrük’e doğru gittiğini belirledi.

Bu yönde bulunan ve Karagümrük’te toplanan güvenlik kameralarının kayıtları tarandı. Bu çalışmalar sonucunda cinayet şüphelisinin yüzünün net göründüğü kayıtlara ulaşıldı.

Görüntüden elde edilen fotoğraf ile Emniyet’in sabıkalılara ait kayıtlarında fotoğraflar karşılaştırıldı. Katilin daha önceden sabıkası bulunan 20 yaşındaki Yusuf O. olduğu belirlendi. Yusuf O. şehirlerarası otobüsle memleketi Bingöl’e giderken Kırşehir’in Mucur ilçesinde yakalandı.

Nasıl öldürdüğünü anlattı

Edirnekapı'da, Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Yusuf Ortak'ın cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Ortak'ın ifadesinde, "Arkadaşımı yolcu ederken 10 kişilik Fenerbahçeli grupla karşılaştım. Üzerimde Galatasaray formasını gördüklerinden bana hareketler çekerek 'şişt' şeklinde seslendiler. Ben de, 'Hayırdır' dedim. Bana doğru geldiklerinde kendimi korumak için bıçak çektim" dediği kaydedildi.

Cinayeti itiraf etti

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulaması yapılan Yusuf Ortak'ın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

3 ayrı yaralamadan daha önceden de poliste kaydı bulunan Yusuf Ortak'ın ifadesinde, "Tekstil işinde çalışıyorum. 2 yıldır İstanbul'dayım. Amcamla kalıyorum. Çocukluk arkadaşım olan Yusuf B. İle Fatih Kadınlar Pazarı'ndaki evimizin yakınındaki kahvehanede maçı izledik. Arkadaşımı yolcu etmek üzere Edirnekapı'ya kadar yürüdük. Metrobüs durağında arkadaşımı yolcu ettim. Evime doğru geri gidecekken Metrobüs durağından gelen 10 kişilik Fenerbahçeli taraftar grubu bana sataştı. El kol hareketleri yaparak "Şışşt" şeklinde seslendiler. "Hayrıdır" der demez grup bana doğru koştu. O anda kendimi korumak için bir arkadaşımın bana hediye ettiği üzerimdeki bıçağı çıkarttım. Yaklaşan gruba doğru da salladım. Benim de parmağım yaralandı. Tam ben kaçarken yolcu ettiğim arkadaşım kavgayı duyup yanıma geldi. Birlikte kaçtık. Benzinlikte ellerimi yüzümü yıkadım. Sonra eve geldim. Arkadaşım da ayrılarak evine gitti. Kaçarken olayda kullandığım bıçağı surlara doğru attım" dediği öğrenildi.

Polis şüphelinin sur dibine attığını söylediği bıçağı arıyor. Ekipler tarafından olay anını gösteren görüntülerin de aralarında bulunduğu kamera kayıtlarının şüphelinin ifadelerini doğrular nitelikte olduğu öğrenildi.

Koltuk değiştirince yakalandı

Yusuf O. dün saat 14.00 sıralarında İstanbul Esenler Otogarın'dan hareket eden yolcu otobüsüne bindi. Otobüsün 3 numaralı koltuğunda yolculuk eden Yusuf O. ile ilgili ihbar alan Kırşehir’in Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kırşehir- Kayseri karayolunda saat 22.35 sıralarında Sanayi Kavşağı'nda 8 polis memurundan oluşan ekiple denetime başladı. 5 dakika önce bölgedeki bir dinlenme tesisinden çıkan otobüsteki Yusuf O. polisleri görünce 3 numaralı koltuktan kalkarak 16 numaralı koltuğa geçti. Verilen eşgal sayesinde Yusuf O. kısa sürete teşhis edilerek yakalandı. Mucur Devlet Hastanesi'ndeki muayenesinin ardından Bingöl’e gitmek istediğini belirten Yusuf O. 04.00 sıralarında İstanbul’dan gelen polislere teslim edildi.

Mucur Emniyet Müdürlüğü ekibinin şüpheliyi kalabalık olduğu için dinlenme tesisi yerine sanayi kavşağındaki denetim noktasında gözaltına aldığı ifade edildi. Yusuf O.'nun İstanbul'da tekstil işçisi olduğunu, derbi sonrası 20 kişilik grupla karşı karşıya kalınca üzerinde bulunan ve bir arkadaşının kendisine hediye ettiği bıçağı rast gele salladığını, bir kişinin ölümüne neden olduğunu bilmediğini söyledi.

Kırşehir valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nün Yusuf O.'yu yakalayan Mucur İlçe Emniyet müdürlüğü personelini ödüllendireceği ifade edildi.