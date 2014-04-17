Derbi cinayetinde sanığa 18 yıl hapis cezası

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından Burak Yıldırım’ı bıçaklayan Yusuf Ortak, 'kasten öldürme' suçlmasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayda haksız tahrikin bulunması ve sanık Ortak'ın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti, müebbet hapis cezasını 18 yıla indirdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 12 Mayıs 2013 tarihinde oynanan maçın ardından Edirnekapı Metrobüs durağında çıkan kavgada sarı-lacivertli takımın taraftarı Burak Yıldırım'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen Yusuf Ortak'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Serpil Kırkeser’in haberine göre, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Ortak (21) katıldı. 19 yaşında hayatını kaybeden Burak Yıldırım'ın babası Hikmet Yıldırım ve ağabeyi Salih Yıldırım ise duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Duruşmada söz alan baba Hikmet Yıldırım, "Mağdur durumdayız. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

‘Lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz’

Sanığın avukatı Ümit Kartal, Yargıtay İçtihatlarıyla öldürme kastının saptanmasına ilişkin kriterlerin belirtildiğini belirterek, "Buna göre müvekkilimle ölen arasında herhangi bir husumetin bulunmaması, tarafların daha önce birbirlerini tanımamaları, müvekkilimin ölenin yaralanmasından sonra tekrar darbe vurma imkanı varken bundan kaçınması ve olay yerinden uzaklaşması göz önüne alındığında eylemde öldürme kastının bulunmadığı açıktır. Müvekkilimin lehine olan kanun maddelerinin uygulanması ve kararla birlikte müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini talep ederiz." dedi.

Sanık Yusuf Ortak: Pişmanım

Son sözü sorulan sanık Yusuf Ortak, "Ben olay yerinden giderken arkamdan kalabalık bir taraftar grubu bana seslendi, küfürler ediyorlardı. Arkamı dönünce ölen üzerime doğru geldi. Yüzünde atkı vardı, küfürler ediyordu. Bana tokat attı. Ben de kendimi korumak amacıyla yanımda bulundurduğum bıçağı rastgele salladım. Daha sonra muhtemel saldırıyı engellemek için bir müddet bu kişileri kovaladım. Bıçakla hamle yaptıktan sonra eylemime devam etmeyerek geri döndüm ve olay yerinden gittim. Yakalandığım sırada ben bıçakla yaraladığım kişinin sonradan öldüğünü bilmiyordum. Pişmanım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Haksız tahrik cezayı 18 yıla düşürdü

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 'Kasten öldürme' suçu sabit olduğundan sanık Yusuf Ortak'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olayda haksız tahrikin bulunması ve sanık Ortak'ın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti, müebbet hapis cezasını 18 yıla indirdi.

İddianamede müebbet hapis cezası isteniyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktül Burak Yıldırım'ın katil zanlısı Yusuf Ortak'ın, "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.