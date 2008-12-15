Depresyona en etkili çözüm: Grup terapisi

BBC'nin haberine göre, incelen kişilerde grup terapisine katılan ve antidepresan kullanan kişilerde depresyonun kötüleşme, eski haline dönme oranının aynı olduğu gözlemlendi. Hatta, araştırmacılar bazı durumlarda grup terapisinin depresyon hastasının yaşam kalitesini arttırmada ilaçlardan daha etkili olduğunu belirtiyor.Teke tek olanlara veya ilaç tedavisine kıyasla daha ucuza mal olan grup terapisinin depresyon tedavisinde bir alternatif olabileceği düşünülüyor.