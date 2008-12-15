Depresyona en etkili çözüm: Grup terapisi

İngiliz bilim insanları, konuşmaya dayalı grup terapisinin depresyonla mücadelede ilaç tedavisi kadar etkili olduğunu ve depresyonun tekrarlamasına engel olmada da oldukça etkili olduğunu açıkladı.
İşsiz kalanlarda depresyon riski fazlaParayla saadet oluyor
BBC'nin haberine göre, incelen kişilerde grup terapisine katılan ve antidepresan kullanan kişilerde depresyonun kötüleşme, eski haline dönme oranının aynı olduğu gözlemlendi. Hatta, araştırmacılar bazı durumlarda grup terapisinin depresyon hastasının yaşam kalitesini arttırmada ilaçlardan daha etkili olduğunu belirtiyor.
Teke tek olanlara veya ilaç tedavisine kıyasla daha ucuza mal olan grup terapisinin depresyon tedavisinde bir alternatif olabileceği düşünülüyor.