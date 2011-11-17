-Depremzedelerden yurt ücreti alınmayacak TBMM (A.A) - 17.11.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Van'da yaşanan deprem nedeniyle, depremzede öğrencilerden 1 yıl boyunca yurt ücreti alınmayacağını açıkladı. Bakan Kılıç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2012 yılı bütçesini sunarken, Türkiye genelinde öğrenci yurtlarında yapılacak iyileştirmelere ve Van'daki deprem nedeniyle yıkılan yükseköğrenim öğrenci yurtlarına değinerek, ''Bu durum karşısında Van'daki 3221 depremzede öğrencimizden ve Türkiye genelinde yüksek öğrenimini yapan Van ili nüfusuna kayıtlı 2183 öğrencimizden 1 yıl boyunca yurt barınma ve yemek parası alınmayacak'' dedi.