-Depremzedeler için mevlit okutuldu ERCİŞ (A.A) - 29.10.2011 - Erciş'te depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için Kızılay'a ait çadır camide mevlit okutuldu. Yenişehir çadır kentindeki, ''Hilal-ı Ahmer'' çadır camisinde depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için Kızılay tarafından okutulan mevlit öncesinde din görevlileri tarafından yapılan konuşmalara depremzedeler yoğun ilgi gösterdi. Mevlite İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Kızılay Başkanı Ahmet Lütfi Akar ve Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı, Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de katıldı. Bakan Şahin, mevlitte bir depremzede çocukla sohbet ederek, Kızılay görevlilerince dağıtılan lokumdan yedi. Mevlite katılanlar, depremde yaşamını yitirenler için dua etti.