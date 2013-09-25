T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Depremin ardından yeni bir ada oluştu

Merkez üssünün Pakistan'ın güneybatısında bulunan Belucistan eyaleti olduğu belirlenen depremin ardından bir de 'ada' oluştu

25 Eylül 2013 13:03

Pakistan'da deprem Pakistan’ın güneybatısında meydana gelen 7.8'lik depremin ardından ölü sayısı 208'e çıktı.
 
Yetkililerin açıklamalarına göre depremin şiddetiyle Gvadar kenti sahilinde büyük bir kaya kütlesinin karayla bağlantısı koptu. Umman Denizi’nde oluşan yeni adanın genişliğinin 2-3 kilometre civarında olduğu belirtildi.
 
 

Can kaybının artmasından endişe ediliyor

 
 
Depremden en çok Avaran bölgesinin etkilendiğini söyleyen yetkililer arama - kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.
 
Depremin Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedildiği belirtildi.
 
Depremin, hasar gören bölgelerle iletişimi zorlaştırması kurtarma görevlileriyle hükümet yetkililerinin meydana gelen yıkımın büyüklüğünü değerlendirmesini güçleştiriyor.
 
Geçen nisan ayında yaşanan ve merkez üssü İran-Pakistan sınırı olan depremde nüfusun seyrek olduğu Belucistan eyaletinden 30 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

pakistanadadeprem

İlgili Haberler

Pakistan'da 7.8'lik deprem 2 dakika boyunca salladı, 35 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan bölgesindeki 7.8 büyüklüğünde depremde 35 kişi öldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24