Depremin ardından yeni bir ada oluştu

Pakistan'da deprem Pakistan’ın güneybatısında meydana gelen 7.8'lik depremin ardından ölü sayısı 208'e çıktı.

Yetkililerin açıklamalarına göre depremin şiddetiyle Gvadar kenti sahilinde büyük bir kaya kütlesinin karayla bağlantısı koptu. Umman Denizi’nde oluşan yeni adanın genişliğinin 2-3 kilometre civarında olduğu belirtildi.

Can kaybının artmasından endişe ediliyor

Depremden en çok Avaran bölgesinin etkilendiğini söyleyen yetkililer arama - kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

Depremin Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedildiği belirtildi.

Depremin, hasar gören bölgelerle iletişimi zorlaştırması kurtarma görevlileriyle hükümet yetkililerinin meydana gelen yıkımın büyüklüğünü değerlendirmesini güçleştiriyor.

Geçen nisan ayında yaşanan ve merkez üssü İran-Pakistan sınırı olan depremde nüfusun seyrek olduğu Belucistan eyaletinden 30 kişi hayatını kaybetmişti.