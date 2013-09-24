Pakistan'da 7.8'lik deprem 2 dakika boyunca salladı, 35 kişi öldü

Pakistan'ın en batısındaki Belucistan bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem oldu. Pakistan televizyonu GeoTV sarsıntının yaklaşık iki dakika sürdüğünü bildirdi. USGS depremin ardından kırmızı alarm verdi. Polis ilk belirlemelere göre 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Belucistan'ın güneydoğusundaki Dalbandin şehrinde meydana gelen depremin Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedildiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) başlangıçta 7.4 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 7.8'e güncelledi.

Depremin ardından USGS tarafından "kırmızı" alarm verildi. Kurum standartlarında bu en az 1000 kişinin ölmesi ya da yaralanması anlamına geliyor.

Depremin yaratacağı ekonomik kaybın da 1 milyar dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Yerel medya 'sahilşeridi' diyor

Yerel medya depremden ağırlıklı olarak sahil şeridinin etkilendiğini bildirdi. USGS'nin bilgisayar modellerine göre 121 bin kişi "çok güçlü" veya "şiddetli" bir sarsıntı hissetti.

Ancak Küresel Felaket Alarmı ve Koordinasyon Sistemi'ne göre, depremin merkez üssü çevresindeki 100 kilometre çapındaki alanda 350 bine yakın insan yaşıyor.

İngilizce yayın yapan Express Tribune gazetesine göre, depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri olan Arawan şehrinde çok sayıda bina hasar gördü, çok sayıda kişi de yaralı halde hastanelere kaldırıldı.

Ancak bu bilgiler henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Pakistanlı bir yetkili depremin ülkenin kalabalık bölgelerinden uzakta meydana gelmesi nedeniyle can ve mal kaybının önlendiğini ifade etti. Ancak Richter ölçeğine göre 5 ve civarı büyüklükte artçı şoklar da bekleniyor.