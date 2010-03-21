Depreme hazırlık sürekli olmalı

T24- Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Kazuhide Nagasawa, 1999 depreminden sonra Türkiye'nin, depreme hazırlık ve deprem sonrası için deprem zararlarını azaltma yönünde gerekli önlemleri hızlandırdığını belirtirken, bu türden hazırlılıkların sürekli olmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Depreme hazırlılık konusunda, dünyanın en büyük teknik birikime sahip kurumlarından biri olan JICA Türkiye Ofisi Başkanı Kazuhide Nagasawa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın depremler açısından oldukça hareketli bir periyot içinde bulunduğunu vurguladı. Nagasawa, volkanik faaliyetlerin hızlandığını, şiddetli yağış ve seller ile kıtlığın dönemler halinde bir birini takip ettiğini hatırlattı.

Küresel iklim değişikliğinin, doğal afetlerin bu denli artmasında etkili olabileceğini belirten Nagasawa, hızlı kentleşme ile birlikte depremlerin yıkıcı etkilerinin de arttığını söyledi.





-TÜRKİYE, EN BÜYÜK DEPREM YAŞAYAN ÜLKELERDEN-





Türkiye'nin de bir deprem bölgesi içinde yer aldığının altını çizen Nagasawa, başlıca büyük depremlerden birinin 1999 yılında Türkiye'de gerçekleştiğini, yakın tarihte gerçekleşen diğer büyük depremlerin ise Japonya, İran, Endonezya, Pakistan, Afganistan, Çin, Haiti ve en son da Şili'de olduğunu hatırlattı.

Nagasawa, son 10 yıldaki deprem ve deprem kaynaklı tsunamilerin, doğal felaketlerin yüzde 60'ını oluşturduğunu ve doğal afetlerde depremin yıkıcı etkisini gösterdiğini kaydetti.

Haiti depreminde, yeterli önlem alınmadığının görüldüğünü belirten Nagasawa, beton binalarda çelik çubukların olmaması nedeniyle, binaların, depremden çok zarar verdiğini vurguladı.





-JICA'NIN YARDIMLARI-





Depremler konusunda tecrübeli olan Japonya'nın JICA kuruluşunun, Türkiye'ye, 1999 yılından buyana, deprem ve diğer doğal afetleri önleme konusunda çeşitli destekler sağladığını belirten Nagasawa, JICA Türkiye Ofisi'nin, özellikle, deprem konusunda görevlendirilmiş merkezi ve yerel yetkililerin eğitilmesinde katkı sağladığını söyledi.

Depreme hazırlık konusunda, öncelikle bir önlem planı ve yasal sistemin kurulması gerektiğini anlatan Nagasawa, daha sonra merkezi ve yerel yetkililerin kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiğini, depreme dayanıklı yapıların yapılmasının şart olduğunu ve bunun dışında halk temeline dayalı afet yönetimi sisteminin oluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti.

İmar ve iskan konularında güçlü bir bina denetim sisteminin önemine dikkat çeken Nagasawa, birçok yasadışı binanın bina standartlarını sağlayamadığını vurguladı.

Afet önleme kurumlarına belirli bir bütçe ayrılması gerektiğini ifade eden Nagasawa, ayrıca buralarda görevli kişilerin eğitiminin önem taşıdığını anlattı.





- HASTANE VE OKULLAR MUTLAKA DAYANIKLI OLMALI-





Tüm binaların sismik olarak güçlendirilmiş bina olmasının temel amaç olduğunu kaydeden Nagasawa, özellikle altyapıların, hastane ve okul gibi kamu binalarının mutlaka depreme dayanıklı şekilde inşa edilmeleri gerektiğini söyledi.

Nagasawa, Türkiye'nin de içinde bulunduğu deprem bölgelerinde, Japonya'da, depremin ve diğer afetlerin vereceği zararı tamamıyla önlemenin mümkün olmadığını, ancak alınacak önlem ve devamlı hazırlıklı olmakla afetlerin yıkıcı etkisinin azaltılabileceğini vurguladı.





- DEPREMDE KOMŞU DAYANIŞMASI-





Depremler konusunda herkesin eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Nagasawa, Japonya'daki depremde, yakın çevrelerini en iyi tanıyan kişiler olması nedeniyle, sağ kalanların yüzde 75'inin komşuları tarafından kurtarıldığını anlattı.

Japonya'da 19, dünya genelinde 93 ofisi bulunan JICA, dünya genelinde sadece mali destek değil, teknik destek de sağlıyor.

JICA'nın, Türkiye'de, afet zararlarını azaltma eğitim projesi ve Deprem Zararlarının Azaltılması Araştırma Merkezi projelerini yürütüyor