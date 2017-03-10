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Yaşam

Depremde ölen insan olmadığı için 13 koyun kesildi

Adıyaman, 5.5 büyüklüğünde depremle sallanmıştı

10 Mart 2017 01:21

Adıyaman’ın Samsat İlçesi’nde geçtiğimiz hafta meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremde can kaybı olmaması nedeniyle 13 koyun kesildi.

Topluluk, depremde can kaybı olmadığı için Samsat Kaymakamlığı bahçesinde 13 koyunu keserken alırken Samsat İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru tarafından Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

İlçe Müftüsü Doğru, yaptığı duada, Samsat ilçesinin büyük badire atlattığına vurgu yaparak, “Meydana gelen depremde çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Cenab-ı Allah bizleri korudu. Bizde bu amaçla Cenab-ı Hakka Şükür mahiyetinde kurban kesiyoruz. Yapacağımız bu ibadeti Allah katında kabul eylesin, devletimizi, vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden, afetlerden, felaketlerden, belalardan muhafaza eylesin” dedi.

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