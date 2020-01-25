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Yaşam

Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Şahsın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı

25 Ocak 2020 17:43

Elazığ'da meydana gelen 6,6'lık deprem haberinin Türkiye gündemine düştüğü saatlerde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir şahıs, akşam saatlerinde eline aldığı bıçakla sokağa çıkıp araçların lastiklerini patlattı.

Fırat ve Tekel mahallelerinde park halindeki araçların önce içine bakan zanlı, ardından yanında taşıdığı bıçağı lastiklere sapladı. Şahsın lastikleri patlatma anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

Araç sahipleri tepkili

Sabah saatlerinde kalktıklarında kötü bir sürprizle karşılaşan araç sahipleri kendi imkanları ile söktükleri tekerlekleri tamirciye götürdü. 

Mağdur araç sahipleri, özellikle deprem sonrası yaşanan olayın kabul edilemeyeceğini belirterek yetkililerden zanlının bir an önce bulunmasını istedi. 

Toplam 160 aracın lastiklerini patlatan şahsın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)

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