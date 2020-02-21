Deprem ölçüm cihazını çalan zanlılar: Akü lazımdı aldık

İstanbul Üniversitesi tarafından Trakya bölgesindeki deprem çalışmaları için Ganos fayı üzerine yerleştirilen sismolojik ölçüm cihazlarını çalan zanlılar, “Deprem cihazı olduklarını bilmiyordum. Aküsü işe yarar diye aldık.” diyerek kendilerini savundu.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Ethem Görgün ve Doç. Dr. Hakan Alp, Trakya bölgesinde deprem araştırmaları için proje başlattı. Bu kapsamda TÜBİTAK’tan bazı sismolojik ölçüm cihazları temin edildi ve Şarköy’de Ganos fayının geçtiği bölgelere 2019’un nisan ayında yerleştirildi. Akademisyenler, 30 Ocak 2020’de verileri toplamaya gittiklerinde ölçüm cihazının yerinde olmadığını belirledi ve şikâyetçi oldu.



Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, soruşturma başlatan jandarma, şüphelileri tespit etti. Selim K.’nin evine baskın yapıldı. Aramada, garajda deprem ölçüm cihazına ait akü ile koruma kabı bulundu ancak güneş panelleri, akü, regülatör ve diğer parçalar bulunamadı. Serdar Y. ifadesinde,

“Hayvan otlatmaya gidiyordum. İki keçim rahatsızlandı. Patronum Selim K.’yi aradım. Durumu bildirdim. Yanına gelirken yol kenarında akü ve kutu gördüm. Bunları Selim’e gösterdim. Kutuyu ormana attım, aküyü de bozuk mu değil mi diye denemek için yanıma aldım. Deprem cihazı olduklarını bilmiyordum.” dedi.



Diğer şüpheli Selim K. da çobanlığını yapan Serdar’ın kendisine durumu bildirdiğini belirterek “Traktör ile oradan geçerken aküyü alıp eve götürdüm. Yanında başka bir şey yoktu. Aküyü kullanırım diye aldım. Deprem cihazı olduğunu bilmiyorum, kahvede köylüler konuşurken öğrendim” dedi.

Jandarma giderek dün cihazları teslim alan jeofizik mühendisi Doç. Dr. Hakan Alp, “Hangi mantıkla bu cihazları almışlar, anlayabilmiş değilim. 2 aylık veri kaybolmuştu. Çok özel cihazlar. Hepsi yurtdışından geliyordu. Cihazlar kullanılamaz hale geldi ama şükürler olsun verilere ulaşabildik.” diye konuştu.



Soruşturmayı tamamlayan savcılık, iki zanlı hakkında ‘kamu malını çalmak’ suçundan 5 yıl hapis talebiyle iddianame hazırladı. Zanlılar asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.