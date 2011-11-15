-Deprem bölgesinden göç genelgesi VAN (A.A) - 15.11.2011 - Van'daki depremzede vatandaşların, başka şehirlere nakillerinin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde yapılacağı bildirildi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay imzasıyla yayımlanan genelgede, Van'da meydana gelen yıkıcı depremin ardından kış şartlarına dayanıklı geçici ve kalıcı barınma mekanlarının tamamlanması zaman alacağından, kendi imkanları ile başka bir yerde iaşe ve ibate imkanı sağlayamadığı anlaşılan depremzede vatandaşların diğer illerdeki kamuya ait sosyal tesislere geçici olarak naklinin planlandığı belirtildi. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislere nakledilmek isteyen kişilerin tespitine yönelik belirlemelerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirileceği ve oluşturulan listelerin, kişilerin nakledileceği valiliklere ivedilikle gönderileceği ifade edilen genelgede, şunlar kaydedildi: ''Depremzede vatandaşlarımızın nakilleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde, her tür ulaşım aracından istifade edilmek suretiyle sağlanacaktır. Depremzede olunduğuna dair belge nakledilecek kişiler için Van Valiliği tarafından düzenlenecek ve nakil esnasında bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak ve kontroller sağlanacaktır. Her ilde konu ile ilgili olarak görevlendirilecek vali yardımcısının başkanlığında karşılama bürosu oluşturulacak ve vatandaşlar, bekletilmeksizin sosyal tesislere yerleştirilecektir. Görevlendirilen personelin iletişim bilgileri 'info@aile.gov.tr' adresine bildirilecektir. Sosyal tesislerde ısınma, üç öğün yemek imkanı sağlanacaktır. Toplu olarak gönderilen veya kendi imkanları ile giderek valiliklerde oluşturulan karşılama bürolarına başvuran vatandaşların adrese dayalı nüfus kayıt sistemi üzerinden kayıtlarına bakılacak, yalnızca depremin etkilediği Van merkez ilçe ve köyleri ile Erciş ilçe merkez ve köylerindeki adreslere kayıtlı olanlara yer verilecektir.'' Depremzede vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalandırılmaları hususunda Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Yönetimi bakanlıklara ait sosyal tesisler için gerekli personelin süratle illere intikal ettirileceği ifade edilen genelgede, ''Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca depremzede vatandaşların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ödenek, valiliklerce açılacak hesaplara aktarılacaktır''denildi.