Depeche Mode yeni albümü “Spirit” için tarih verdi

Uzun süredir albüm yapmayan birçok isim bu yıl yeni çalışmalarla sahnelere geri dönüyor ve 2017’de performansı en çok merak edilen gruplardan bir tanesi de 37’inci yaşını kutlayan Depeche Mode.

Ekim ayında ilk müjdeyi veren ve büyük bir turnenin ilk duraklarını açıklayan İngiliz ekip 14 numaralı albüm için 17 Mart tarihini işaret etti. Kapak görselini bugün basına tanıtan Depeche Mode’un bir sürprizi daha var; yeni albümün ilk şarkısı Where’s the Revolution ve diğer ayrıntılar 3 Şubat Cuma günü paylaşılacak.

İşte kapak ve single için hazırlanan görseller: