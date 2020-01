Depeche Mode 3. kez Türkiye'de

Ünlü İngiliz grup Depeche Mode, yarın CNBC-e, Radyo Eksen ve GQ'nun medya sponsorluğunda, Maçka Küçükçiftlik Park'ta Türk hayranlarıyla 3. kez buluşacak. Depeche Mode, Türkiye'den Redd ve İngiltere'den F.O.X gruplarının ardından sahneye çıkacak.

Daha önce 2001'de Abdi İpekçi'de, 2006'da ise Kuruçeşme Arena'da konser veren Depeche Mode, 2009'daki iptal edilen konserden sonra çok sayıda Türk hayranları tarafından merakla bekleniyordu.

Grup 7 Mayıs’ta başlayan Avrupa turnesi boyunca Berlin Olimpiyat Stadı, Paris Stade de France, Moskova Locomotive Stadyumu ve Roma Olimpiyat Stadı gibi tarihi stadyumlarda sahne alacak. Avrupa turnesi 29 Temmuz’da Minsk Arena’da sona erecek.

Post-punk döneminin öncü isimlerinden Depeche Mode, 100 milyonu geçen albüm satışıyla günümüzün en etkili ve ilham veren müzik gruplarından biri oldu. 1981 yılında Martin Gore, Dave Gahan ve Andy ‘Fletch’ Fletcher tarafından kurulan grup, hem yayınlandığı albümlerle hem de nefes kesen konserleriyle başarısını sürdürüyor. Şimdiye dek Amerika ve İngiltere dahil 20’nin üstündeki ülkede her biri ilk 10’a giren 12 albüm yayınlayan Depeche Mode, son olarak 2009 yılında Sounds of The Universe albümünü yayınlamıştı ve 14 ülkede 1. sıraya yerleşmişti. (ntvmsnbc)