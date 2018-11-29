'Departmanlar Arası Rotanı Tasarla'mak için 6 Aralık'ta İTÜ'de ol!

İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen DART (Departmanlar Arası Rotanı Tasarla) organizasyonu 6 Aralık saat 09.00’da İTÜ Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi C101 amfisinde düzenlenecek.

İstanbul ve yakın illerden 650’ye yakın öğrencinin katıldığı organizasyonda 3 farklı departman belirleniyor, bu departmanların lider firmalarını İTÜ'de ağırlıyor ve her departman için bir panel düzenliyor. İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün bu seneki organizasyon için belirlediği departmanlar Araştırma Geliştirme, Bilgi Teknolojileri ve Pazarlama.

Organizasyona katılacak firmalar şöyle:

Araştırma Geliştirme(Ar-GE):

Group Renault

Unilever

Şişecam

Türk Traktör

Türkiye Finans Katılım Bankası

Bilgi Teknolojileri:

IBM

TEB

Pazarlama:

Danone

ING Bank

Koçtaş