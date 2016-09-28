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Kültür-Sanat

Denzel Washington'ın 'Fences' filminden ilk fragman yayınlandı

Film, 1950'li yıllarda ABD'de yaşanan ırkçılığı konu alıyor

28 Eylül 2016 16:47

T24

August Wilson'ın 1985 yılında sahnelenen Pulitzer ödüllü 'Fences' (Çitler) oyunundan aynı adla uyarlanan 2016 yapımı 'Fences' filminden ilk fragman yayınlandı.   

Denzel Washington'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde oynadığı film, 1950'li yıllarda ABD'de yaşanan ırkçılığı konu alıyor. Kariyerinde iki Oscar ödülü bulunduran Washington, filmde bir zamanlar geleceğin beyzbol oyuncusu olarak gösterilen, ancak bir çöp toplayıcısı olarak yaşamına devam eden Afro Amerikan bir babayı (Troy) canlandırıyor. Washington'a filmde Viola Davis (Rose), "vefalı bir eş" olarak eşlik ediyor. Jovan Adepo da (Cory), Washington'ın genç oğlu rolünde. Irkçılığa maruz kalması nedeniyle 18 yılını Pittsburgh'ta kapana kısılmış biri olarak geçiren Troy, kendisi gibi beyzbol oyuncusu olma yolunda ilerleyen oğlunun da aynı ırkçılığa uğramasından korkuyor. Film, her ne kadar 60 yıl öncesini anlatsa da, özellikle son dönemde ABD'de polis şiddeti ile yaşanan siyah cinayetleri ve ırkçılık göz önünde bulundurulduğunda günümüze de ışık tutuyor. 

Film, her yıl 25 Aralık'ta Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı Christmas'ta (Noel) vizyona girecek.

Filmin fragmanı şöyle:

 

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