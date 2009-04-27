Denktaş 'Oy satın aldık' dedi, ülke karıştı

KKTC’de 19 Nisan’da yapılan erken genel seçimde üçüncü sırada Meclis’e giren Demokrat Parti’nin (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın, “Seçimlerde imkânlarımız çerçevesinde oy satın aldık” demesi ülkede büyük tartışma başlattı.



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu, “Açıklamalar yanlış. Halkı zan altına bıraktı” dedi. Denktaş da, “Sorunun varlığını kabul ederek, çözüm üretelim” diye konuştu.



Milliyet'in haberine göre; seçimlerde, UBP tek başına iktidar olmuş, CTP, DP, TDP ve ÖRP ise muhalefete düşmüştü. “Oy satın alma” tartışması Denktaş’ın bir yerel radyoda yaptığı açıklamalarla patlak verdi.

Denktaş, seçimlerde varlıkları kadar oy satın aldıklarını belirterek, “Bahsedilen tamamen bir oy borsası. Önce 350 TL’den başlayan oy satış fiyatlarını 250’ye, sonra 100’e, en son da 75’e kadar düşürdüm” dedi. Denktaş’ın açıklamalarına tepki gösteren Eroğlu, “Halkın özgür iradesiyle ilgili bu şekilde açıklamalar yapmak, halkı zan altında bırakmaktır. UBP’nin seçimlerde oy satın almak gibi bir kaygısı yoktur. UBP halkın iradesine saygı gösteren ve o iradenin ışığında yürüyen bir partidir. Bizim anlayışımız budur. UBP’ye oy verenler gönüllü olarak vermektedir” dedi.



CTP: Tespit ettik



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Ömer Kalyoncu ise, Denktaş’ın açıklamalarını “ilginç” diye yorumlayarak, “Oyunu satmak isteyen kişileri biz de tespit ettik. Bu gibi olaylar her zaman olmuştur” diye konuştu.



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da, “Partiler var ki, 100, 200 TL’ye oy alıyorlar. Böyle bir durumda halkın iradesinden nasıl söz edeceğiz?” diye sordu. ÖRP Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Özçelik de, “Savcılık ve YSK bunu konuyu araştırmalıdır” dedi.



‘Nakitleri ortaya koyalım’



Tepkilerin odağındaki isim Denktaş ise şöyle konuştu:

“Bu işin olduğunu herkes biliyor. Bu sorun nasıl sonlandırılmalı diye tartışmalıyız. Bakıyorum da, herkes ‘ben oy satın almadım’ diyor. Asıl sorun gözden kaçıyor. Bizler, bu durumu nasıl düzeltiriz diye çalışma yapmalıyız. Eğitim düzeyinde olsun, hukuki alanda olsun. Eğer oy satın alınacaksa, seçimler yapılmasın. Her parti nakit parasını ortaya koysun ona göre milletvekili çıkarsın.”

