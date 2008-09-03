T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Deniztemiz'den çevre kirliliğine tepki

DenizTemiz Derneği Başkanı Ballar, Bodrum Türkbükü'nde turizm kaynaklı çevre kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

03 Eylül 2008 03:00

Bodrum’un gözde koylarından Türkbükü kirliliğe teslim olmuş durumda. Deniztemiz Derneği Genel Başkanı Ballar’a göre, su altında 3 metreden sonra kirlilikten göz gözü görmüyor, tekneler atıklarını cennet koya bırakıyor

Turizmin gözde merkezlerini tehdit eden deniz kirliliğinde bu kez alarm Türkbükü için çalıyor. Deniztemiz (Turmepa) Derneği Genel Başkanı Levent Ballar, geçen hafta dalış yaparak kirliliğin izini sürdüğü Türkbükü’nün kirliliğe teslim olmak üzere olduğunu söyledi.

Göltürkbükü Koruma Derneği’nin (Bükder) davetiyle geçen hafta beldeye giden Ballar, yaz aylarında Bodrum’daki gösterişli eğlencelerin merkez üssü haline gelen Türkbükü’ndeki çevre sorunlarıyla karşılaştı. Ballar’a göre, kıyılar denize atılan çöplerle kirlenirken, suyun altındaki tablo çok daha vahim. Ballar, daldığı zaman karşılaştığı kirlilik görüntüsünü şöyle anlattı:

“Koyda 7-8 metreye kadar indik ancak 3-4 metreden sonra kirlilikten göz gözü görmüyor. Denizin dibi bataklık gibi olmuş. Lastik parçaları atılmış, sandalye var, tuvalet atılmış. Demir parçaları, çöpler... Bunların birçoğunun kaybolması mümkün değil. Bu şekilde giderse Türkbükü bütün cazibesini kaybeder. Şu anda çok yüksek fiyatlarla satışa sunulan evler değerlerini yitirir. Hem Türkiye kaybeder, hem de Türkbükü.”

‘Vahşi batıya dönmüş’

Bölgede normal bir arıtma tesisi olduğunu ancak bunun atıkları tam olarak arıtacak teknik kapasiteye sahip olmadığını belirten Ballar, karadan da gelen atık suların denizi kirlettiğini belirtiyor. Koya demir atan teknelerin de önemli bir sorun teşkil ettiğini belirten Ballar şunları söyledi:

“Bir tekne 3-4 ay hareket etmeden kıyıda duruyor. Bu tekne atıklarını nereye bırakıyor? Bazı tekneler ise demir alıp giderken ya da gece atıklarını denize salıyor. Aksi mümkün değil. Tam bir vahşi batıya dönmüş. Herkes keyfine göre şamandıra yapmış. Hiçbir aydınlatması, uyarısı yok. Denetim yok. Halatlar kısa sürede yosun tutuyor. Bu kirliliğin en bariz kanıtlarından biri.”

ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24