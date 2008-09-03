Deniztemiz'den çevre kirliliğine tepki

Bodrum’un gözde koylarından Türkbükü kirliliğe teslim olmuş durumda. Deniztemiz Derneği Genel Başkanı Ballar’a göre, su altında 3 metreden sonra kirlilikten göz gözü görmüyor, tekneler atıklarını cennet koya bırakıyor



Turizmin gözde merkezlerini tehdit eden deniz kirliliğinde bu kez alarm Türkbükü için çalıyor. Deniztemiz (Turmepa) Derneği Genel Başkanı Levent Ballar, geçen hafta dalış yaparak kirliliğin izini sürdüğü Türkbükü’nün kirliliğe teslim olmak üzere olduğunu söyledi.



Göltürkbükü Koruma Derneği’nin (Bükder) davetiyle geçen hafta beldeye giden Ballar, yaz aylarında Bodrum’daki gösterişli eğlencelerin merkez üssü haline gelen Türkbükü’ndeki çevre sorunlarıyla karşılaştı. Ballar’a göre, kıyılar denize atılan çöplerle kirlenirken, suyun altındaki tablo çok daha vahim. Ballar, daldığı zaman karşılaştığı kirlilik görüntüsünü şöyle anlattı:



“Koyda 7-8 metreye kadar indik ancak 3-4 metreden sonra kirlilikten göz gözü görmüyor. Denizin dibi bataklık gibi olmuş. Lastik parçaları atılmış, sandalye var, tuvalet atılmış. Demir parçaları, çöpler... Bunların birçoğunun kaybolması mümkün değil. Bu şekilde giderse Türkbükü bütün cazibesini kaybeder. Şu anda çok yüksek fiyatlarla satışa sunulan evler değerlerini yitirir. Hem Türkiye kaybeder, hem de Türkbükü.”



‘Vahşi batıya dönmüş’



Bölgede normal bir arıtma tesisi olduğunu ancak bunun atıkları tam olarak arıtacak teknik kapasiteye sahip olmadığını belirten Ballar, karadan da gelen atık suların denizi kirlettiğini belirtiyor. Koya demir atan teknelerin de önemli bir sorun teşkil ettiğini belirten Ballar şunları söyledi:



“Bir tekne 3-4 ay hareket etmeden kıyıda duruyor. Bu tekne atıklarını nereye bırakıyor? Bazı tekneler ise demir alıp giderken ya da gece atıklarını denize salıyor. Aksi mümkün değil. Tam bir vahşi batıya dönmüş. Herkes keyfine göre şamandıra yapmış. Hiçbir aydınlatması, uyarısı yok. Denetim yok. Halatlar kısa sürede yosun tutuyor. Bu kirliliğin en bariz kanıtlarından biri.”



