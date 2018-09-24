Denizli'de zeytinliğe benzinlik yapılmak istenmesine halk tepki gösterdi

Denizli'de yüzlerce zeytin ağacının yer aldığı 'Zeytinli Bahçe' benzin istasyonu kurulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Zeytinliğin tahrip edilmesine tepki gösteren Denizlililer dün gerçekleştirdikleri basın açıklamasında "Zeytinli Bahçesi halkındır, burası bir park ve mesire alanı, böyle bir güzelliği yok etmek isteyenler bilsinler ki, Zeytinli Bahçe’yi benzinli, bahçe yaptırmayacağız" dedi.

Birgün'den Mehmet Emin Kurnaz'ın haberine göre, Grup adına basın açıklamasını okuyan bölge sakini İnanç Özden, Zeytinli Bahçe gibi yüzlerce zeytin ağacının bulunduğu bir doğa harikasına benzin istasyonu yapmanın bir çevre katliamı olduğunu belirterek belediyenin bu inattan vazgeçmediğini söyledi. Özden, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yeşil bölge için bizzat belediyeye açtığımız davayı Bölge İdare Mahkemesi’nce kazandık. Ancak dava Danıştay’a taşındı. İlginçtir ki Pamukkale Üniversitesi yerine Yalova Üniversitesi’nden yetkililer bilirkişi olarak buraya atandı. Buraya benzin istasyonu yapmak kanunlara aykırı. 25 metre yakınında evler olacak, ayrıca burası okul bölgesi, okul bölgesine böyle bir istasyon yapılması kanunen mümkün değil. Buna rağmen belediye buraya benzin istasyonu yapmak istiyor. Bugün burada daha önce tahrip edilen ağaçlar yerine yeni fidanlar dikmeye geldik. Zeytinli Bahçesi halkındır, burası bir park ve mesire alanı, böyle bir güzelliği yok etmek isteyenler bilsinler ki, Zeytinli Bahçe’yi benzinli, bahçe yaptırmayacağız.”

‘Belediye benzinlik, halk zeytinlik diyor’

Grup adına konuşan bir başka isim de Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Örgütü Başkanı Mahir Akbaba oldu. Akbaba, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Zeytinli Bahçe hepimizin acilen sahip çıkması gereken bir güzelliktir. Bugün burada siyasi partilerden sendika ve odalara kadar birçok sivil toplum örgütü olarak toplandık. Ama en önemlisi, mahalle halkı bu güzelliğe sahip çıkmak için her şeyi yapıyor. Ancak belediyenin burada bir benzin istasyonu açma inadı bitmiş değil. Buradan tekrar sesleniyorum, Zeytinli Bahçe’ye sahip çıkmak sadece Denizlililerin değil tüm insanlığın ortak görevidir.”

Hukuki süreç devam ediyor

AKP’li Denizli Belediyesi 2016 yılında aldığı kararla Denizli merkez ilçesine bağlı Künarlar Mahallesi’nde bulunan park alanı ve çevresinde imar değişikliğine gitmiş, alınan bu kararla yeşil alan ve park alanı olan boş araziye benzin ve LPG istasyonu yapılması yönünde izin çıkmıştı. Karara tepki gösteren Denizli halkı konuyu yargıya taşımış, mahkeme söz konusu proje için yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Denizli Büyükşehir Belediye’sin ise Danıştay’a taşıdığı dava sürüyor.