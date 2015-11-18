Denizli'de 'sabah-akşam' deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'nin Honaz İlçesi'nde saat 16.55'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Honaz ilçesinde saat 12.35'te meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremden sonra, 5 artçı sarsıntı daha gerçeklemişti.

AFAD alınan bilgiye göre, Honaz ilçesinde saat 16.55'te yerden 7,5 kilometre derinlikte 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Denizli kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

AFAD, Honaz ilçesinde saat 12.35'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini ve depremin ardından bölgede 10 dakika içinde 1,5 ila 1,6 büyüklüğünde 3 deprem daha gerçekleştiğini açıklamıştı.